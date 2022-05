Quando si pensa a persone intelligenti, la mente va subito ai grandi geni dell’umanità. Se ne ha un esempio nei grandi nomi come Albert Einstein per la fisica, Aristotele e Platone per la filosofia, Leonardo da Vinci per le applicazioni in vari campi.

Prima si pensava che l’intelligenza era legata soprattutto allo studio. Una persona che riusciva bene negli studi era intelligente. Oggi si allarga un po’ di più questo concetto anche in altri ambiti. L’intelligenza, infatti, non è qualcosa che è legata esclusivamente all’apprendere. Vediamo, allora, quali sono i 5 segni caratteristici che permettono di riconoscere, se una persona è più intelligente della media.

Prima, però, scopriamo come i chiromanti individuano dalla lettura della mano un’intelligenza acuta. Si tratta di vedere la lunghezza e l’andamento della linea dell’intelligenza. Questa si trova proprio sotto la linea del cuore, la prima che attraversa in alto la mano.

5 segni caratteristici che permettono di riconoscere una persona intelligente e non sono la ricchezza o il potere

Una persona intelligente rivela una grande apertura di mente. Sono persone aperte che amano confrontarsi con nuove idee. Al contrario persone che ripetono sempre le stesse cose, indicano piuttosto delle vedute ristrette.

Ciò, però, non significa che una persona intelligente sia anche loquace. La seconda caratteristica è che a volte si tratta di persone che non parlano molto, ma a cui piace ascoltare. Soprattutto poi se si possiede un tipo di intelligenza piuttosto teorica. I discorsi dove si parla del più e del meno, non sono il loro forte.

Piuttosto, rimangono perplessi quando si parla male di qualcuno. La loro intelligenza li porta a creare una molteplicità di casi e di situazioni. Per cui le conclusioni affrettate degli altri, sembrano un po’ troppo sommarie. Amano vedere il problema sotto diversi aspetti e si pongono diverse domande.

La terza caratteristica è che quando qualcosa li appassiona, allora diventano come bambini che si pongono tanti “perché”. S’incuriosiscono degli argomenti e cercano anche delle risposte. È un modo per dare sfogo alla loro curiosità a volte insaziabile.

Molto spesso non sembrano persone intelligenti con la risposta pronta. Piuttosto, avanzano dei dubbi e sembra che viaggino nell’incertezza. Quando si esprimono allora, il loro linguaggio è lontano dall’essere deciso e chiaro, come quello dei comandanti o chef di fila.

Ultima caratteristica

Infine, un’altra dote è quella di sapersi adattare a varie situazioni. Cambiano a volte di luogo e di abitudini sovente. Le situazioni della vita a cui fanno fronte sono diverse e sempre stimolanti. Ma la loro capacità di adattarsi a cose nuove rimane sempre molto alta. Tutto ciò ci fa capire che l’intelligenza molto spesso non è legata alla capacità di fare soldi o all’esercizio del potere. Anche se le due non la escludono.

