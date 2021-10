Gli effetti della pandemia sono ancora vivi tra noi. Anche se i vaccini ne stanno piano piano diminuendo l’impatto, il ritorno alla normalità non sembra ancora così vicino. Da gennaio tantissimi lavoratori concluderanno il lungo periodo in smart working e riprenderanno a muoversi per le loro attività. In tanti hanno già iniziato a farlo, e una discreta fetta si accingerà a riprendere nelle prossime settimane.

Abbiamo già visto recentemente ecco 3 piccoli segreti per prepararsi a un sonno placido e rilassato come tornare a dormire con una certa serenità. Sono numerosi gli studi che hanno analizzato l’incidenza della pandemia sul nostro sonno. Un dato certo riguarda il crescere dei casi di insonnia legati al periodo Covid. Uno studio canadese ha rivelato che una volta comparsa questa sintomatologia nei lunghi mesi pandemici, ben difficilmente questa si risolverà e tenderà a diventare permanente. Ansia e stress sono le cause principali. Un ritorno graduale alla normalità ci porterà una qualità di sonno diversa? È la classica domanda da un milione di dollari a cui è difficile rispondere ora.

5 saggi consigli per dormire bene e rilassati e sentirsi sempre in ottima forma

Quel che è certo è che per sapere cosa diranno gli studi clinici post pandemia bisognerà attendere qualche anno. Per intanto, possiamo cercare di consigliare alcuni accorgimenti per un sonno il più possibile sereno e rilassato.

Intanto dovremmo cominciare ad allontanarci dai vari dispositivi elettronici almeno un’ora prima di dormire. Prima di riposare è sconsigliato guardare cellulari, computer o consolle. Già ne facciamo sufficiente scorta durante tutta la giornata. Un po’ di stacco prima di riposarsi aiuterebbe molto di più a conciliare il sonno. Se per gli adulti è più complicato, cerchiamo almeno di farlo per i bambini, in modo da abituarli in maniera sana.

Un allontanamento fisico dal dispositivo elettronico è fortemente consigliata. Mai dormire con il telefono sul comodino, ancor peggio se in carica. Teniamolo a debita distanza, in un altro locale. Se la scusa di tenerlo vicino è la sveglia, in commercio ne esistono di tutti i tipi. Portate lontano il cellulare e porterete lontano anche i problemi che potrebbe comportare il suo uso.

Ultimi consigli

Cerchiamo di andare a letto e di svegliarci sempre a una stessa ora. Stabiliamo una routine quotidiana, in modo da dare orari piuttosto precisi al nostro sonno. Per quanto sia possibile, sarebbe consigliato fare la medesima cosa anche per i pasti.

Alimentarsi in maniera corretta alla sera, evitando cibi pesanti e di difficile digestione. Meglio un pranzo un pochino più sostanzioso piuttosto che compensare la mancanza di cibo con una cena abbondante. Mangiare meno, ma con più frequenza durante la giornata potrebbe facilitare il nostro riposo.

Restringere allo stretto indispensabile l’uso della caffeina. Magari trovare qualche surrogato del caffè, come suggerito in come sostituire il caffè del mattino con una bevanda più energetica e sana.

Ecco quindi 5 saggi consigli per dormire bene e rilassati e sentirsi sempre in ottima forma. Metterli in pratica, allontanando i pensieri negativi, sarà la base per cercare di vivere serenamente quelle sei o sette ore di sonno che tutti dovremmo dormire.