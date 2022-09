È arrivato il momento di ripulire gli arredi da giardino e riporli al riparo, nell’attesa della bella stagione prossima. In questo periodo dell’anno è il caso di citare una celebre canzone degli anni Ottanta che ha fatto la storia. “L’estate sta finendo” era infatti il suo incipit. Nonostante settembre sia il mese dei buoni propositi, si respira anche un’aria un po’ malinconica. Per oltre tre mesi abbiamo trascorso tantissime giornate e serate all’aria aperta. Su balconi, terrazze e in giardino abbiamo condiviso piacevoli chiacchiere con gli amici e abbiamo organizzato cene, aperitivi e le classiche grigliate della domenica. Le cose però stanno cominciando a cambiare.

5 rimedi per pulire sedie e tavoli in plastica bianchi da giardino ed esterno

In terrazzo ed in giardino molti utilizzano arredi semplici e molto basilari, ovvero tavoli e sedie in plastica. Sono accessori pratici, funzionali ed anche economici. Per l’intera stagione rimangono collocati all’esterno. Sono esposti di continuo alle intemperie, così come a polvere e sporco. Per tali motivi, a fine stagione è facile ritrovare questi arredi da esterno sporchi e anneriti. Buttarli non è di certo la soluzione, perché esistono vari sistemi efficaci per ripulirli a fondo e tornare a farli splendere.

Per le zone più sporche e rovinate, bisogna applicare un composto cremoso realizzato con dell’acqua e 2 cucchiai di bicarbonato di sodio. Applicare la soluzione sulle zone più sporche e far riposare un’ora circa. Strofinare con un vecchio spazzolino da denti e poi risciacquare con acqua tiepida. Per dire addio a macchie e sporco sulle superfici di plastica bianchi, potremmo anche preparare un altro composto costituito da un cucchiaino di detersivo per piatti ed il succo di mezzo limone.

Oltre a bicarbonato e limone, ecco altri 3 rimedi naturali

Vediamo ora quali ingredienti e prodotti utilizzare per una pulizia generale degli arredi da esterno in plastica. Cominciamo dall’aceto, ottimo sgrassante dalle proprietà disinfettanti e antibatteriche. Per sgrassare le superfici ne basta mezzo bicchiere diluito in un litro di acqua calda. Altrettanto efficace è il sapone di Marsiglia che, tra l’altro, rispetto all’aceto, ha anche un delizioso profumo molto più gradevole. Anche in questo caso, un paio di cucchiai di prodotto in scaglie vanno fatte sciogliere in 1 litro di acqua calda.

Infine, la terza soluzione naturale prevede l’impiego dell’acido citrico, che ha un eccellente potere sbiancante. Per un litro di acqua tiepida, utilizzare 150 g di prodotto. Ecco, dunque, i 5 rimedi per pulire sedie e tavoli in plastica bianchi e farli tornare come nuovi, eliminando ogni tipo di macchia. Per qualunque sistema si opti, strofinare le zone con lo sporco più ostinato con una spugna.

