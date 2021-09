Da calendario, l’anno nuovo inizia il 1° gennaio. Psicologicamente parlando, tuttavia, sarebbe più corretto pensare al mese di settembre per valutare un nuovo ciclo che comincia.

Per gli studenti, sicuramente è a settembre che inizia un nuovo anno scolastico. E, per certi versi, è così un po’ per tutti. L’intervallo delle ferie estive è in genere più lungo rispetto alla pausa natalizia. Complici le vacanze, le gite e le passeggiate nella natura, l’estate permette di rigenerarsi, nel corpo e nella mente.

A settembre tutti ci sentiamo più carichi e motivati. Spinti da questo entusiasmo, già a fine agosto cominciamo a fare l’elenco di tutte le nostre buone intenzioni da mettere in atto. Ecco perché settembre è il momento migliore per fare buoni propositi.

La lista dei buoni propositi non è una cosa univoca. Ognuno, infatti, in base alla propria vita, alle proprie esigenze e al suo modo di essere, dovrà stabilire la sua lista personale.

In questo articolo, noi ci limiteremo a fare un elenco generico di buoni propositi. Ognuno, poi, in base alla propria situazione personale, potrà prendere spunto e mettere in atto uno o più dei consigli che abbiamo dato.

Ecco perché settembre è il momento migliore per fare buoni propositi

Alimentazione

Cominciare a mangiare in maniera più sana e regolare: portare in tavola più spesso frutta e verdura, e limitare dolci e snack calorici solo alle occasioni particolari.

Attività fisica

Iniziare una pratica sportiva in maniera regolare. Tra palestra, piscina e sport di squadra, la scelta è davvero variegata. Ricordiamo che lo sport fa bene ma è comunque un impegno. Per riuscire a praticarlo con costanza, è bene scegliere qualcosa che ci piaccia e ci faccia divertire.

Leggere di più

In spiaggia, più o meno tutti si saranno dedicati alla lettura. Quella dei libri, infatti, è una passione che spopola in estate. Poi, chissà perché, solo pochi mantengono questa sana abitudine… Proviamo allora a continuare a leggere qualche libro. Iscriversi alla biblioteca della città può essere un ottimo modo per avere amplissima scelta e non dover ogni volta spendere soldi per acquistare nuovi volumi. Per cominciare, ecco i 3 libri che faranno la gioia delle inguaribili romantiche, da leggere tutti d’un fiato!

Dedicare del tempo alle amicizie “reali”

In un’epoca sempre più social, i rapporti umani tendono a venire sempre meno. Stabiliamo dei momenti precisi, ad esempio un giorno alla settimana o ogni 15 giorni, in cui incontrarsi con un amico per scambiare due chiacchiere di persona.

È bene essere realisti

Non è necessario stravolgere totalmente la propria vita. Bisogna stabilire degli obiettivi che siano concreti e facili da mantenere nel tempo.

E infine, non servono cambiamenti radicali. Per riprendere la nostra routine con una verve in più, può bastare anche poco. Qualche idea? Ripartire con un nuovo look cambiando taglio o colore di capelli. Questi, ad esempio, sono i tagli corti che spopoleranno nell’autunno 2021. Per chi invece non avesse il coraggio di osare tanto, basta anche solo scegliere una tinta di smalto diversa da quella a cui siamo affezionate da anni. A tal proposito, ecco i 3 originalissimi colori di smalto per essere davvero al top in autunno.