Da piccolissimi dettagli si può imparare moltissimo sulla vita, le abitudini e l’ambiente in cui vivono le persone. In particolare, osservando il viso, le mani e i vestiti possiamo dedurre moltissimo, quasi su chiunque. Il tipo di lavoro che fa, ad esempio, se ha degli animali domestici, se passa molto tempo all’aperto, eccetera. Ma non tutti sanno che si può capire se una persona è mancina senza chiederglielo. Per di più, non serve guardare le mani. Basta osservare gli occhi, e in particolare, le sopracciglia. Vediamo perché.

Le estetiste capiscono subito se una persona è mancina

Le estetiste, le truccatrici e le parrucchiere, devono osservare attentamente il viso delle persone per mestiere. Con il tempo, quindi, possono cogliere moltissimi indizi e capire le abitudini di una persona osservando soltanto il viso. Per esempio, possono capire se una persona è mancina osservando solo le sopracciglia. Ecco come fanno a capirlo.

Il sopracciglio più curato è dalla parte della mano dominante

Il trucco è molto semplice: osservando le sopracciglia di una persona, noteremo praticamente sempre un sopracciglio più curato dell’altro. Magari ha una forma più armoniosa, o meno peli in eccesso. Ebbene, il sopracciglio più curato è dalla parte della mano dominante

Per stupire gli amici ecco come possiamo capire se una persona è mancina guardando soltanto gli occhi

Le persone tendono a sistemarsi le sopracciglia a cominciare dal lato del viso più vicino alla mano dominante, cioè quella in cui viene più naturale tenere le pinzette, le forbicine o il pettine. Dal lato opposto del viso, invece, le persone intervengono con meno destrezza. È per questo che il sopracciglio dal lato del viso, opposto a quello della mano dominante, tende ad essere più disordinato.

Altri trucchetti per intrattenere gli amici a cena

Per stupire gli amici ecco come capire chi è mancino guardando soltanto le sopracciglia. Un altro trucchetto davvero semplice da fare a tavola è quello di accendere la candela senza toccarla. Anche il gioco del cucchiaino attaccato al naso crea sempre interesse e ilarità, specialmente se a tavola ci sono i più giovani. Non possono inoltre mancare i semplici origami con i fazzoletti, ma anche il gioco di far sparire la moneta all’interno del tovagliolo per movimentare la serata e creare ilarità nel gruppo. Stupiremo tutti i nostri amici con dei trucchetti davvero semplicissimi e immediati.

