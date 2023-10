Il montepremi del Superenalotto è sempre più alto, ma quali sono i 6 numeri che escono più spesso?  Potrebbero aiutarci a vincere tanti milioni 

Uno dei sogni degli italiani è quello di sbancare il Superenalotto sperando di vincere il montepremi massimo. Che, a seconda del periodo, diventa molto interessante. All’inizio della scorsa settimana aveva superato i 60 milioni di euro. Come fare ad indovinare i 6 numeri vincenti?

Ci sono dei periodi nei quali il Superenalotto torna improvvisamente di moda. Nel senso che anche chi non gioca abitualmente prova a comprare una schedina da 1 euro per sbancare il montepremi. Che, all’inizio della settimana scorsa, era superato quota 60milioni.

Insomma, il montepremi del Superenalotto è sempre più alto e val la pena provare a sfidare la sorte. Sempre ricordandosi di non cadere nella ludopatia che è malattia pericolosa e sulla quale occorre sempre vigilare. Ovviamente, è impossibile sapere in anticipo quali numeri saranno estratti. Certo, ci può venire in aiuto il nonno che ci dà i numeri vincenti, ma, di questo periodo, pare che non farlo, visto l’accumularsi del premio. Come fare, allora, per aumentare le proprie chance di azzeccare la sestina vincente?

Il montepremi del Superenalotto è sempre più alto ed ecco quali sono i numeri più fortunati sui quali puntare

Una premessa va fatta. Non fidatevi per nulla di quelli che promettono di svelarvi, dietro compenso, i numeri che saranno estratti. Purtroppo, sono in tanti a caderci. L’estrazione è questione di pura casualità. Nessuno può sapere in anticipo quali numeri usciranno con certezza.

L’unico che ci guadagna è quello che riesce a rifilarvi la patacca dei numeri sicuri. Insomma, oltre al danno, la beffa. Come abbiamo visto di recente, il montepremi del Superenalotto è sempre più alto. Come riuscire, allora, a veder aumentare le proprie possibilità di vincita?

Ecco i 6 numeri che escono con più frequenza, sui quali, magari, potremmo puntare

Sappiamo che, ad esempio, per il Gratta e Vinci ci si può affidare alla statistica. Esistono, infatti, dei Gratta e Vinci da 5 euro che danno più possibilità di altri. Ebbene, tornando al Superenalotto, quali sono i 6 numeri che escono con più frequenza?

Ebbene, la sestina è composta da: 86, 77, 6, 55, 85, 81 (al 24 settembre). Sono questi i 6 numeri che vengono sorteggiati più degli altri. Ne esiste anche un’altra di numeri ritardatari, della quale, magari, tenerne conto. Composta da 25, 44, 16, 24, 35, 87. Insomma, sta a voi decidere se puntare su questi numeri, oppure affidarvi a quelli del nonno in sogno.