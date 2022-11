Come pulire bene i tappeti senza aspirapolvere né acqua e 3 trucchi geniali per non farli scivolare

I tappeti fanno parte degli accessori che rendono più personale e accogliente la nostra casa. Possiamo scegliere tra tappeti di diversi tipi e materiali, da quelli più eleganti come i persiani a quelli in juta e persino in vinile.

I tappeti possono abbellire una stanza con grande semplicità e persino fare apparire più grandi gli ambienti. Tuttavia, spesso li usiamo anche per proteggere il pavimento da graffi, macchie e sporco.

Ogni giorno svolgendo le normali attività quotidiane, calpestiamo i tappeti e questi raccolgono velocemente sporcizia e polvere. Proprio per questo motivo, oggi ci concentreremo sulla loro pulizia e scopriremo come farlo senza lavarli né utilizzare l’aspirapolvere.

Anche se l’aspirapolvere è lo strumento più utilizzato per la pulizia dei tappeti è anche vero che alla lunga può danneggiarli. Inoltre, non sempre abbiamo il tempo per pulirli e lavarli in maniera approfondita. Dunque, possiamo ricorrere ad altre valide alternative per avere tappeti puliti e liberi dalla polvere.

Come pulire bene i tappeti senza aspirapolvere né acqua in modo efficace e veloce

Il metodo più comune ed intuitivo prevede l’utilizzo di scopa e paletta. Tutto ciò che dobbiamo fare è tenere fermo il tappeto ed iniziare a passare la scopa sulla sua superficie spazzandolo in più direzioni. In questo modo, libereremo le fibre del tappeto da polvere e detriti. Raccogliamo tutto con scopa e paletta e il gioco è fatto.

Siccome i tappeti assorbono facilmente gli odori, possiamo dare loro una rinfrescata senza lavarli. Per eliminare i cattivi odori dai tappeti, versiamo poche gocce di tea tree oil. Dopodiché, usiamo il battitappeto per rimuovere la polvere e igienizzare.

Spazzola e bicarbonato per pulire e igienizzare i tappeti

Se non vogliamo usare l’acqua per lavare il tappeto ma vogliamo rimuovere i cattivi odori ed igienizzare possiamo usare una spazzola e il bicarbonato di sodio.

Cospargiamo la superficie del tappeto con del bicarbonato di sodio e lasciamolo in posa per almeno mezz’ora. Dopodiché, usiamo una spazzola per tappeti. Possiamo scegliere tra diversi modelli manuali o meccanici. In ogni caso, strofiniamo la spazzola sul tappeto per rimuovere ogni residuo e avremo di nuovo tappeti perfetti.

Nastro adesivo per togliere polvere e residui dai tappeti

Il nastro adesivo o da imballaggio è perfetto per eliminare in un colpo solo polvere e peli in modo veloce. Dobbiamo soltanto applicare il nastro sulla superficie del tappeto e farlo aderire per bene. Teniamolo fermo e tiriamo il nastro. Vedremo come ad ogni strappo il tappeto diventerà più pulito e sul nastro si accumulerà tutto lo sporco.

Come tenere fermo il tappeto e non farlo scivolare

Abbiamo visto come pulire bene i tappeti senza aspirapolvere né acqua, adesso scopriamo come fissarlo a terra. Se il tappeto non si trova fisso sotto il letto o sotto un tavolo, potrebbe muoversi facilmente ad ogni nostro passaggio.

Siccome non tutti i tappeti sono dotati del sistema antiscivolo, possiamo ricorrere a piccole astuzie. Possiamo utilizzare del semplice nastro biadesivo ed applicarlo sugli angoli del tappeto.

Un’altra soluzione è quella di usare degli elastici di plastica o dei pezzetti di silicone da applicare sotto il tappeto. Basterà una goccia di colla a caldo ed otterremo un tappeto antiscivolo low cost.