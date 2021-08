Desiderosi di ammirare ancora il proprio balcone o giardino fiorito, cerchiamo nuove piante da coltivare. Infatti l’autunno non è una stagione triste e desolante come si crede. Ci sono numerose varietà di piante che fioriscono proprio in questo periodo. Alcune riescono a catturare gli ultimi raggi tiepidi del sole. Altre, resistono addirittura al freddo rigido dell’inverno sopravvivendo per tutto il periodo.

Ecco, allora, 5 piante stupende da coltivare a settembre per un giardino d’autunno fiorito bellissimo

Iniziamo con i coloratissimi e spesso economici ciclamini. Con i loro fiori colorati danno vivacità al nostro angolo verde. Possono vivere sia in aiuola che in vaso. Queste piccole piante forti amano la frescura e combattono il freddo senza problemi. Se l’inverno si prospetta troppo rigido, meglio riparare i ciclamini con un telo o trasferirli in un luogo riparato.

Le violette

Le violette appaiono così delicate da potersi sfaldare in un batter d’occhio. In realtà sono tra le varietà di fiori più resistenti, soprattutto al freddo. Sono i fiori ideali per tappezzare il giardino nella stagione fredda, anche con la neve.

La vinca del Madagascar

Come le violette, la vinca del Madagascar sembra una pianta molto delicata. La sua caratteristica principale è la tendenza a ricadere abbondante dal vaso, dall’aiuola o dal davanzale. Fino a fine ottobre darà cascate di fiori rosa, rossi o bianchi. Poiché non richiede molte attenzioni, può sostare tranquillamente nei mesi freddi coperta da teli di plastica.

Pieris japonica

Le sue foglie sono color verde brillante e rosse, i suoi fiori formano una piccola campanula. La pieris japonica è un arbusto sempreverde asiatico dalla chioma particolarmente nutrita. I fiori, invece, compongono grappoli stupendi di campanule tra il bianco e il rosato. Questa pianta è particolarmente indifferente al freddo, ma va protetta dalle gelate. In inverno, nonostante non fiorisca, dona un effetto riempitivo molto gradevole. I fiori, poi, non tarderanno ad arrivare a fine stagione.

La gaultheria

Per finire un arbusto che pare nato per l’inverno. Si tratta della gaultheria. Questa pianta appartenente alla famiglia delle Ericacee resiste a temperature molto basse, anche sotto lo zero. È amata per la sua forma contenuta e per le foglie di colore verde brillante. Ma soprattutto sono le sue splendide bacche rosse a grappolo a renderla una pianta perfetta per l’atmosfera natalizia. In inverno sarà sufficiente verificare l’umidità del terriccio e che la poca acqua per irrigarla non sia calcarea.

Sono queste le 5 piante stupende da coltivare a settembre per un giardino d’autunno fiorito bellissimo.

Approfondimento

La cura delle piante da esterno durante la stagione fredda