5 pezzi da comprare anche a meno di 50 euro per un look alla moda tutto l’autunno

Sei pronta a tornare in ufficio con stile senza spendere una fortuna? Ecco i pezzi da avere assolutamente nel guardaroba.

Tra pochi giorni comincerà ufficialmente il mese di settembre, che come ogni anno segna la ripresa ufficiale delle attività scolastiche e lavorative.

Insomma, le vacanze volgono al termine e si riprende gradualmente la solita routine tra casa, lavoro e impegni di vario tipo.

A ciò si aggiunga il trauma da rientro che include anche tutte le attività domestiche per riprendere la routine in maniera organizzata.

Dopo esserti goduta le ferie devi pur fare le grandi pulizie, tra cui figura anche il fatidico cambio d’armadio in vista della stagione autunnale.

Tempo di decluttering, dunque, il che aiuta a liberare spazio e a farti capire anche di cosa potresti aver bisogno approfittando degli ultimi saldi.

A tal proposito, ti consigliamo 5 pezzi da comprare anche a meno di 50 euro nei tuoi negozi preferiti, direttamente in store oppure online.

I must have dell’autunno

Il cambio di stagione rende pressoché inevitabile un cambio di look e quindi è buona cosa capire innanzitutto se hai tutto il necessario.

Se poi sei anche interessata un minimo alle tendenze e a valorizzare i tuoi outfit con il minimo della spesa, dai un’occhiata a questi capi.

Primo pezzo necessario per affrontare con stile le lunghe giornate in ufficio è senza ombra di dubbio la camicia.

Che sia total white, azzurra o a righe sottili è il capo essenziale per un look elegante ma non troppo impegnativo.

Averne una in più nell’armadio non fa mai male e del resto i modelli disponibili su Zara, Uniqlo o negli altri store sono tutti interessanti.

Il prezzo si aggira generalmente attorno ai 30 euro e varia a seconda del materiale, con il lino che va lasciando il posto al cotone.

5 pezzi da comprare anche a meno di 50 euro per l’autunno-inverno

La camicia è poi perfetta se abbinata a un paio di classico jeans, del modello che preferisci: a sigaretta, slim fit o dal fondo svasato.

In alternativa, l’altro must di stagione sono i pantaloni wide leg a vita alta, perfetti per valorizzare il punto vita e mascherare le gambe grosse.

In entrambi i casi, i prezzi sono più che ragionevoli e spaziano dai 15 ai 50 euro a seconda di materiale, taglio e, ovviamente, marchio.

Infine, cosa mettere sopra la camicia? Due le opzioni più gettonate per questo autunno-inverno: blazer doppio petto o maglioni girocollo.

Il primo puoi sfruttarlo praticamente da settembre fino all’inizio della primavera perché funziona anche come soprabito finché le temperature lo permettono.

Di conseguenza, anche se potresti trovare prezzi fino a 60 o 70 euro, tieni comunque presente che si tratta di un buon investimento.

Inoltre, ti consigliamo di puntare sui modelli revers, così da rendere ancora più vantaggiosa la spesa prevista.

E anche per quanto riguarda il pullover non ti spaventare se non trovi più prezzi straordinariamente scontati perché si tratta di un capo molto versatile.

Puoi infatti indossarlo sopra slip dress, gonna midi o pantaloni a seconda di come ti senti più comoda e a tuo agio.