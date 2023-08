Leggi i 3 segreti per fare ordine nell’armadio: così fai decluttering in modo intelligente

Fai spazio al nuovo e scarta ciò che non ti serve con questi 3 consigli dei professionisti per fare ordine nel tua armadio (e nella tua testa!).

Sicuramente avrai già sentito parlare di “decluttering”. Questo termine indica l’azione di “fare spazio”, “eliminare ciò che non serve”, in altre parole il superfluo.

Quante volte, aprendo i nostri armadi, ci siamo letteralmente spaventati per il disordine che regnava sovrano? Anche la persona più ordinata, infatti, avrà sempre qualcosa fuori posto, soprattutto al riparo, dietro all’anta di un armadio.

E se è vero che ognuno abbia degli scheletri chiusi nell’armadio, è anche vero che si debba imparare ad eliminarli questi scheletri, se inutili. Hai mai pensato a quante cose potresti inserire nel tuo armadio se eliminassi tutto quello che non usi più? Quanti vestiti nuovi e, soprattutto, quanto spazio vuoto e libero potrebbe comparire?

Ebbene, proviamo insieme a capire come fare ordine in modo intelligente all’interno di un armadio. Esistono almeno 3 regole da seguire per capire velocemente cosa eliminare e cosa tenere, senza ripensamenti o sensi di colpa. Ecco quali sono.

Leggi i 3 segreti per fare ordine nell’armadio: evita i sentimentalismi inutili e organizza bene il tuo spazio

Il disordine che c’è nell’armadio rispecchia un po’ la nostra personalità. È inutile mentire a se stessi: se l’armadio è in disordine, vuol dire che anche “al nostro interno” siamo un po’ disorganizzati, e viceversa.

Le persone precise, puntuali e che non allentano mai la corda avranno un armadio organizzato, con vestiti ben piegati e ordinati. Chi, invece, prende la vita con più leggerezza ed è un po’ più rilassato, quasi sicuramente avrà l’armadio alquanto disordinato. Il rischio, però, in entrambi i casi, è quello di diventare degli accumulatori seriali di cose inutili.

Essere regolari sempre

Ogni quanto tempo tiri fuori i tuoi abiti dall’armadio e li rimetti a posto in modo organizzato? La maggior parte di noi non avrà una risposta positiva a questa domanda. In realtà è fondamentale mettere in ordine l’armadio almeno 2 o 3 volte l’anno. Ma cosa vuol dire esattamente?

Significa guardare con attenzione ciò che si ha, e valutare la necessità reale di quel dato oggetto. Non servono troppi abiti, e spesso quelli che abbiamo sono anche superflui. Per questo motivo, ogni 3 o 4 mesi sarà bene fare un punto della situazione, per avere sempre sotto controllo quel che abbiamo nell’armadio.

I sensi di colpa non servono

Un altro problema che potrebbe portarci ad accumulare abiti senza logica è l’avere sensi di colpa. A volte sviluppiamo nei confronti dei capi d’abbigliamento, una sorta di legame affettivo ingiustificato. Non buttiamo quello perché ci ricorda qualcosa, non buttiamo quell’altro perché l’avevamo indossato in quella particolare occasione… insomma, giustificazioni inutili che ci porteranno solo a riempire inutilmente l’armadio. Invece bisognerebbe ricordarsi che i vestiti sono “solo” vestiti. Per questo dovremmo essere decisi durante la selezione, lasciando da parte romanticismi inutili.

Organizza secondo un ordine preciso

Leggi i 3 segreti per fare ordine all’interno dell’armadio ma ancora non capisci cosa fai di sbagliato? Forse il problema è la mancata sistemazione organica dell’abbigliamento. È bene, infatti, sistemare tutto per colore e funzione. Ad esempio, le magliette andranno divise dai pantaloni, e quelle nere andranno separate da quelle bianche. Questa semplicissima organizzazione ci aiuterà ad avere un quadro sicuramente più chiaro di tutto quel che abbiamo.