5 nuove posizioni aperte in Poste Italiane con opportunità di lavoro per più profili

Nuovi annunci di lavoro arrivano dalla lista delle carriere disponibili in Poste Italiane. Le offerte sono rivolte tanto a candidati specializzati quanto ai non aventi esperienza pregressa. Gli ambiti lavorativi vanno dal finanziario al tecnologico e digitale e non solo. Di seguito riportiamo una panoramica delle posizioni aperte per il Gruppo con i relativi dettagli su requisiti e condizioni contrattuali.

Le offerte di lavoro

Delle 5 nuove posizioni aperte la più recente per data di pubblicazione dell’annuncio ha come titolo “Tirocinio professionale forense”. Le sedi lavorative finali sono su Roma e Napoli. Poste Italiane per questo ruolo ricerca giovani praticanti avvocati da inserire nella Funzione Affari Legali. Il tirocinio ha durata dai 6 ai 12 mesi e prevede un rimborso spese mensile. Per lo svolgimento delle mansioni previste, ai candidati è richiesto il possesso di alcuni requisiti essenziali. Questi sono la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, conseguita con massimi voti da non più di 24 mesi, e l’iscrizione al registro dei praticanti. Quest’ultima non deve risalire a più di 2 mesi fa. Per l’invio della candidatura, il candidato dovrà allegare alla domanda un curriculum vitae aggiornato e un modulo compilato, allegato B, disponibile sulla piattaforma.

Con assunzione a tempo indeterminato Poste Italiane ricerca candidati per il ruolo di “Specialisti consulenti mobili”. Mancano solo 5 giorni alla scadenza dell’annuncio per questo profilo, richiesto per più sedi in tutta Italia. I candidati selezionati verranno inseriti nei team commerciali del Gruppo ed avranno il compito di sviluppare il portafoglio clienti assegnato secondo gli obiettivi previsti. Sono essenziali il possesso di esperienza nel ruolo pari ad almeno 2 anni, la conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari. Seguono orientamento al cliente, capacità di organizzazione e pianificazione, di negoziazione e spiccate doti relazionali e comunicative.

5 nuove posizioni aperte in Poste Italiane con opportunità di lavoro per più profili

Maggiori dettagli sulle posizioni proposte e sulle 3 rimanenti sono consultabili sulla piattaforma dedicata alle carriere del Gruppo. Ad ogni annuncio è riservata una scheda con all’interno i dettagli su mansioni, requisiti, condizioni contrattuali, sede lavorativa finale e altre info. In fondo alla pagina dell’offerta di lavoro, troveremo il tasto “Invia candidatura ora”.

Sempre in ambito lavorativo, sono rivolte tanto a candidati laureati che diplomati le offerte di lavoro in Ferrovie dello Stato. La varietà dei profili è sicuro uno dei principali punti di forza.

Lettura consigliata

Una grande azienda internazionale assume a tempo indeterminato questi 17 profili specializzati