Una grande azienda internazionale assume a tempo indeterminato  questi 17 profili specializzati

Nuove opportunità lavorative sul territorio nazionale arrivano dall’azienda multinazionale italiana Barilla, specializzata nel settore alimentare per la produzione di prodotti quali pasta e sughi. Sono in tutto 17 le offerte di lavoro disponibili, con tanta varietà per i profili ricercati. Si passa dalle ricerche per l’area “Human Resources” a quelle per “Marketing” e “Digital and Business Technology”.

Le posizioni aperte in Barilla

Trattandosi di annunci riguardanti ricerche di candidati specializzati per una grande azienda internazionale, buona parte prevede assunzione con contratto a tempo indeterminato. È il caso del profilo di “Project Engineer/ Technical Development Professional”. La risorsa si occuperà di gestire i progetti secondo le line guida dell’azienda, effettuare test, analisi tecniche e dei costi per valutarne la bontà.

Il tutto avverrà in collaborazione con le altre unità coinvolte nella creazione del progetto, come “Purchasing” e “Operations”. Requisiti indispensabili sono il possesso di un MSc, o “Master of Science”, in ambiti quali meccanica, industria, chimica e ingegneria alimentare. Seguono un’esperienza pregressa di almeno 2 anni, fluenza nella lingua inglese e italiana, forte attitudine al lavoro in team, multitasking e orientamento al risultato. Non devono mancare spiccate capacità di gestione di un progetto e disponibilità a trasferte sul territorio nazionale e all’estero. La sede finale di inserimento è su Parma.

A chi non ha esperienza nel campo, ma è in possesso delle conoscenze necessarie per lo svolgimento delle mansioni previste, Barilla propone “Cyber Security Internship”. La risorsa selezionata avrà il compito di supportare il team con in carico un progetto in tutti gli aspetti di cyber security.

Requisiti indispensabili sono il possesso di una laurea in ambito informatica, ingegneria elettronica o automazione. In alternativa, un diploma in ambiti simili a quelli presentati. Seguono spiccate capacità di problem solving, di analisi di grandi quantità di dati e attitudine a lavorare in team. I candidati scelti saranno assunti con contratto di tirocinio di 6 mesi. Agli stessi, Barilla offrirà sconti importanti sui propri prodotti e la possibilità di essere inseriti da subito. Anche in questo caso, la sede lavorativa finale è su Parma.

Una grande azienda internazionale assume a tempo indeterminato questi 17 profili specializzati

Ulteriori dettagli sulle posizioni sopra presentate e sulle altre presenti con assunzione a tempo indeterminato sono disponibili sulla piattaforma dedicata alle carriere. Ricordiamo che in ruoli specializzati e non un’altra azienda italiana ricerca candidati, anche diplomati. Ci riferiamo alle 32 offerte di lavoro in Ferrovie dello Stato.

