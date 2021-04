Sono veramente tante le cose a cui pensare quando si vuole ricreare il proprio angolo di natura.

Che si tratti del balcone o del proprio giardino bisognerà valutare l’intensità della luce e lo spazio di ombra, lo spazio a disposizione, il proprio gusto estetico.

Ma una cosa da non sottovalutare quando si allestisce il proprio angolo paesaggistico riguarda ciò che contiene e racchiude le piante: il vaso.

In questo articolo noi della Redazione suggeriremo qualche idea creativa per sapere come realizzare dei bellissimi vasi per piante e fiori con questi oggetti super originali.

Scelte romantiche e storiche

Quando si parla di fai da te la prima cosa che bisogna avere a disposizione è la propria creatività. Questa attività, infatti, consiste nell’utilizzare oggetti che si hanno facilmente a casa o che si possono riciclare.

L’obiettivo è quello di creare qualcosa che possa soddisfare le esigenze e che possa essere anche bello da vedere.

Sarà capitato a tutti di avere all’interno della propria libreria alcuni volumi abbastanza vecchi, poco interessanti domandandosi perché siano ancora lì. Dopo aver letto questo articolo, non solo quell’antico volume potrà avere un’utilità diversa ma il suo utilizzo sarà davvero affascinante.

Per creare questa mini fioriera fai da te occorrerà ritagliare un buon numero di pagine per potere inserire, ad esempio, una pianta grassa.

Nel caso in cui si voglia essere particolarmente precisi basterà disegnare un quadrato con matita e righello sulla pagina da cui si intende cominciare il ritaglio.

Fatto il riquadro sarà utile posizionare un foglio di plastica intorno allo spazio ritagliato così da tutelare il libro da acqua e terra. La fioriera è pronta per accogliere la piantina e per essere posizionata su una scrivania o sul comodino.

Versioni bizzarre e non convenzionali

Nel caso in cui si sia amanti delle idee un po’ bizzarre e vintage si potrebbe realizzare un grande vaso con una carrozzina vecchia per bambini.

Sarà necessario soltanto riempire la carrozzina di terra e decidere quali piante voler inserire al suo interno. Sarebbe proprio una location ideale per le piantine aromatiche o per piccoli fiori colorati.

Nel caso in cui si voglia rimanere più con i piedi per terra si potrebbero valutare i vasetti dello yogurt. Una volta consumato l’alimento al suo interno, il vasetto può essere lavato per bene e dipinto con alcune tinte spray.

Per le spezie e le erbe fresche utili in cucina si potrebbe realizzare un angolo fai da te con dei contenitori di vetro, o appenderli sfruttando lo spazio in verticale di una parete.

Infine, una valida alternativa consiste nel riconsiderare l’idea di sopra e sotto. Del resto, un soffitto verde ha molto fascino e rappresenta un’immagine non convenzionale. Lattine con coperchio di plastica, piccoli fori per il drenaggio, un po’ di terriccio e il gioco è fatto. Questo metodo può essere facilmente utilizzato per le orchidee.

Libri, contenitori di vetro, vasetti di yogurt e vasi capovolti: ecco come realizzare dei bellissimi vasi per piante e fiori con questi oggetti super originali.