Ci sono alcune parti della casa che, se sporche, riescono ad infastidirci ancora di più rispetto ad altri angoli. Questo perché si tratta di posti solitamente centrali, che definiscono l’arredamento e la disposizione molto più di ciò che hanno attorno. Un esempio lo abbiamo in bagno con il lavandino, mentre in cucina senza dubbio lo abbiamo con i fornelli.

Uno sporco evidente

Ed effettivamente se le griglie dei fornelli sono piene di sporco ostinato e sedimentato sarà molto difficile per noi considerare la cucina pulita. Anche se tutto il resto è in ordine e accuratamente disinfettato. Questo perché come dicevamo rappresentano nell’insieme il perno centrale della stanza, e in quanto tale non possono essere tralasciate. Anche perché non tutti forse lo sanno ma conoscendo il trucco giusto basta veramente un attimo per renderle brillanti. Infatti liberare le griglie dei fornelli da unto, grasso e macchie di sporco è un gioco da ragazzi grazie alla sbalorditiva capacità di questo strumento.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Pietra pomice

Che la pietra pomice potesse tornarci utile in molte attività relative alle pulizie casalinghe non è certo una novità. E non è un caso infatti se poco tempo fa abbiamo presentato i suoi poteri straordinari nell’eliminazione del calcare nel water. Per chi volesse approfondire ecco l’articolo di riferimento. Oggi continuiamo a parlare dello strepitoso potere pulente della pietra pomice, questa volta però in relazione alle griglie del piano cottura. Infatti tutto quello che dovremo fare sarà inumidire con acqua la pietra e andare a strofinare via tutti i residui che interessano le griglie dei fornelli.

Andiamo ad applicarla fino a che, nel giro di poco tempo, non vedremo andar via tutte le macchie. A questo punto sciacquiamo il tutto con dell’acqua e, incredibilmente, la nostra pulizia sarà terminata. Con questo utilissimo strumento puliremo questa parte centrale della cucina solitamente molto incrostata, in pochi minuti e senza uno sforzo particolare. Provare per credere. Del resto liberare le griglie dei fornelli da unto, grasso e macchie di sporco è un gioco da ragazzi grazie alla sbalorditiva capacità di questo strumento.