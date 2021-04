Dista circa un’ora di volo dai principali scali italiani, una delle città più affascinanti e vivaci d’Europa: Barcellona. Senza dimenticarci di dare precedenza alla nostra Italia, alla riapertura del turismo, se non ci siamo ancora stati la capitale catalana è senz’altro da vedere. Ecco, come visitare la meravigliosa Barcellona spendendo poco di volo aereo e ancora meno di albergo e ristorante. Tutto questo grazie al fatto che parliamo di una meta che ci permette di trovare prezzi davvero sensazionali.

Con meno di 50 euro il biglietto aereo

Paradossalmente questo è il periodo dell’anno, assieme a Natale, in cui i voli per Barcellona sono più costosi. Aprile, infatti con tutti i suoi ponti le sue festività è tradizionalmente un mese ambito per volare in Spagna. Anche perché le temperature sono già miti e permettono di godersi il tour, girando per la città in maniche corte. Ma, se abbiamo voglia di prenotare già adesso per l’estate, su internet, avremo la possibilità di accaparrarci dei voli tra i 23 e i 45 euro. Ecco come visitare la meravigliosa Barcellona spendendo poco di volo aereo e ancora meno di albergo e ristorante.

Tante opportunità di pernottamento

Barcellona è una location che fornisce una possibilità incredibile di alloggiare e mangiare spendendo davvero poco. In questo senso, c’è la possibilità di trovare sistemazione anche lungo tutta la costa vicina, costellata di zone davvero interessanti. Ma, se vogliamo alloggiare anche in pieno centro, adattandoci ad alberghi comunque puliti e discreti, troveremo camere anche a 50 euro a notte. Mangiare poi, costa ancora meno.

Anche sulla famosa Rambla, la via più frequentata della città, c’è il pieno di locali che, con un semplice aperitivo da 10 euro, ci daranno da mangiare fino a scoppiare. Non lasciamo la città, però, senza aver assaggiato la Paella, con qualche variante rispetto alla classica Valenciana. Ottime anche le tradizionali Tapas con carne e verdure, e tante salse appetitose. E, per concludere il pasto, non dimentichiamo la mitica Crema Catalana.

