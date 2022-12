Film da andare a vedere al cinema durante il periodo di Natale

Tempo di festa e di famiglia. E qual è il miglior modo di passare un pomeriggio insieme se non quello di andare a guardare qualche film al cinema? Un dicembre ricco di pellicole che conquisteranno veramente tutti.

Dubbi su cosa fare il 25? Possiamo andare al cinema. Per molte persone è una vera tradizione, per altre invece potrebbe diventarlo. Dopo il grande pranzo di Natale potrebbe essere una splendida idea andare a vedere qualche film al cinema. Soprattutto ora che sono usciti tantissimi nuovi film super emozionanti.

C’è anche il mondo dell’arte

Un’altra opzione, sempre legata al mondo delle arti, potrebbe essere quella di andare a vedere qualche mostra. Prima però di recarci al museo scelto, controlliamo che siano aperti perché molte volte il periodo natalizio sono chiusi. Ma possono essere delle ottime mostre da andare a vedere quando il museo sarà nuovamente aperto, quindi non abbandoniamo l’idea.

Al MAXXI di Roma ci sarà la mostra “Bob Dylan. Retrospectrum”. All’Ara Pacis si può entrare nel mondo di Lucio Dalla grazie a una particolare mostra sull’artista, fino al 6 gennaio. E sempre a Roma non possiamo di certo perdere il Villaggio di Natale più grande d’Europa, che si trova all’interno di Villa Borghese.

I film da andare a vedere durante le feste

Ma torniamo a parlare di cinema. Il primo della lunga lista è sicuramente “Avatar 2” uscito nelle sale italiane il 14 dicembre 2022. La pellicola di James Cameron che sta avendo un immenso successo. Un vero e proprio primo weekend d’oro. Infatti il film ha già incassato circa 430 milioni in tutto il Mondo.

Grande attesa anche per “The Fabelmans”, il nuovo film di Spielberg. In uscita nelle sale italiane il 22 dicembre 2022 ha ottenuto 5 candidature ai Golden Globes e 10 candidature a Critics Choice Award. Un film che è un’intima ed emozionante lettera d’amore all’infanzia del regista.

Lo stesso giorno arriverà anche “Whitney – una voce diventata leggenda” di Kasi Lemmons. Una pellicola che è una celebrazione gioiosa, emotiva e straziante della vita e della musica della nota cantante pop R&B di tutti i tempi. Un viaggio all’interno della vita, della carriera e dell’oscurità della celebrità.

Progetto di grande interesse è anche “EO”, film di Jerzy Skolimowski con Isabelle Huppert. Un film abbastanza complesso dove il regista si mette nella testa di un asino costretto alla manifestazione dell’umana crudeltà e dell’umana insensatezza, e ne visualizza le riflessioni, i ricordi e i desideri.

Chi ama la commedia non può perdersi il nuovo film con Aldo, Giovanni e Giacomo. “Il grande giorno” è una commedia divertente, con momenti di tenerezza e breve malinconia.

Il 23 dicembre, invece, esce “Living” il remake del capolavoro di Kurosawa. Un uomo londinese degli anni ’50 deve affrontare un’ultima pratica lavorativa prima di combattere con una malattia terminale. Ecco allora i film da andare a vedere durante le feste di Natale.