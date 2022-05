Il cancello d’ingresso all’abitazione o l’area che circonda alberi come palme e ulivi rappresentano elementi fortemente decorativi. Basta curare questi piccoli spazi del giardino per far acquistare all’abitazione un pregio importante e suscitare l’invidia di tutti i vicini. La creazione di piccole aiuole, ad esempio, rappresenta una mossa furba per impreziosire lo spazio verde attorno alla casa senza spendere un capitale. Possiamo trasformare materiali comuni in aiuole economiche per impreziosire la casa o il giardino e riutilizzare vecchi oggetti con il fai da te. Quel che è certo è che non serve spendere un occhio della testa per vantare giardini straordinariamente curati. Basta solamente scommettere sulle idee giuste e che richiedono poca manutenzione.

Come usare pietre e ciottoli in modo furbo

Sassi e ciottoli bianchi possono arredare in modo superbo il giardino. Se vogliamo usarli per creare delle aiuole, il consiglio è di sistemare un telo bianco sotto, possibilmente in tessuto non tessuto. Deve trattarsi di un telo non idrorepellente, per consentire all’acqua d’irrigazione di raggiungere il terreno.

Il consiglio è, poi, di lavare le pietre, magari con l’aiuto di un’idropulitrice e di attendere che queste asciughino perfettamente. Basterà posizionare prima i fiori e, dopo, i sassi e poi tagliare il TNT in eccesso. Scegliamo piante sempreverdi che costituiranno la base delle aiuole. A piacere, possiamo aggiungere qualche fiore stagionale, da rinnovare ogni anno per dare un aspetto fresco e curato all’abitazione.

Le 5 idee strepitose per un’aiuola di sassi bianchi e piante che rende il giardino moderno e impeccabile tutto l’anno

I sassi bianchi possono servire, innanzitutto, per delineare un piccolo vialetto che magari conduce verso la zona barbecue o all’abitazione. In questo caso servono a delimitare le aree verdi laterali. Oppure, sempre con i sassi bianchi, possiamo creare un’aiuola in cui inseriremo delle piante grasse, che crescono perfettamente fra i sassi. Usando una ghiaia più fine e materiali come il legno, i fiori e qualche sasso più grande possiamo creare anche una perfetta aiuola zen.

Un’altra delle 5 idee strepitose per un’aiuola di sassi bianchi è circondare grandi piante come l’ulivo o la Cycas. Oppure, possiamo scegliere arbusti a portamento basso e con forma tondeggiante. Un esempio potrebbero essere la Festuca, il Pitosforo nano o la Salvia Gregii.

