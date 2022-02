Un’abitazione senza libri è come un giardino senza fiori diceva qualcuno. D’altronde, è anche vero il contrario, perché è difficile immaginare una casa senza il fascino di un giardino fiorito. Non a caso, sono tantissime le persone che amano circondarsi di fiori colorati e vistosi come orchidee, primule, petunie, rose, dalie e tulipani. In questa categoria bisogna necessariamente aggiungere anche le ortensie, piante dotate di fiori a cespuglio dai colori vivissimi.

Basta conoscere le tecniche giuste per riprodurle quasi all’infinito, perché, fortunatamente, la soluzione per riempire il giardino di splendide ortensie senza spendere nulla esisterebbe. Così come esisterebbe una pianta che ricorda il fiore tipico delle ortensie e che varrebbe la pena coltivare per una lunga serie di ragioni. Ecco di che pianta si tratta e i segreti di una sua coltivazione rigogliosa.

Un albero facile da coltivare che fiorisce quasi 6 mesi all’anno

Il suo nome è Dombeya, ma è molto più semplice chiamarla “albero delle ortensie”, come la conoscono tutti. Il motivo è scontato: il fiore della Dombeya o Dombella ricorda proprio il fiore caratteristico di una delle piante fiorite più apprezzate di sempre.

Se è vero che esiste un segreto per godere tutto l’anno della bellezza dell’ortensia, è vero anche che possiamo sostituirla con questa specie altrettanto elegante. Coltivarla è abbastanza semplice, a patto di conoscere i segreti per regalare alla pianta tutte le condizioni necessarie a farla crescere rigogliosa.

A partire proprio dalla luce, perché la pianta ha bisogno di una posizione ben luminosa per la gran parte delle ore del giorno. Inutile, quindi, collocarla in un angolo del giardino abbandonato. Al contrario, la pianta non mostra grandi esigenze riguardo al terreno. Basterà solo evitare possibili ristagni e dannosi marciumi radicali.

Ecco il candido fiore simile alle ortensie per fare invidia al vicino di casa con splendide aiuole o balconi fioriti

La pianta cresce a cespuglio e, in genere, raggiunge altezze anche di 4 metri. Le foglie sono verdi brillanti e i fiori profumati e delicati. Secondo qualcuno sarebbe possibile avvertire una sorta di odore di caramello dolce annusando i suoi fiori.

Meglio non collocare la pianta in zone che raggiungono facilmente temperature più basse dei 5 gradi. In estate e in questo periodo dell’anno occorrerà procedere ad irrigazioni regolari. Concimare ogni 20 giorni la pianta in estate e autunno con materiale organico stimolerebbe e intensificherebbe la produzione di fiori. Ed ecco il candido fiore simile alle ortensie che bisognerebbe avere in giardino per spettacolari fioriture.

