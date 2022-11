Ecco perché le Borse americane non trovano ostacoli dove qualcuno li vede

Non tutto sembra rose e fiori per l’economia internazionale. Ci sono ancora delle paure, ad esempio i risparmiatori italiani sembrano molto preoccupati per le scadenze fiscali di novembre. Sui mercati però tutto sembra improntato all’ottimismo. Il rialzo, fra alti e bassi fisiologici continua, e da ora in poi dovrebbe alimentarsi con volumi in ulteriore aumento e direzionalità. Come mai questo movimento? I prezzi tendono a muoversi prima rispetto al ciclo economico stesso, e tutto quello che ha fatto paura fino a ieri, da oggi in poi verrà visto sotto un’ottica diversa. Il peggio infatti potrebbe essere passato, ed ecco perché le Borse americane non trovano ostacoli sul loro cammino.

Non solo si ravvisa un imminente allentamento delle tensioni geopolitiche, ma si sconta un “rientro” dell’inflazione, e tassi fermi per diversi mesi. Non si nega nemmeno l’ipotesi che i tassi possano essere abbassati, se l’inflazione rientrerà come sperano/ipotizzano alcune Banche centrali.

Come stanno andando le Borse e cosa attendere da ora in poi?

La seduta di contrattazione del 7 novembre si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

32.827,00

Nasdaq C.

10.564,52

S&P 500

3.806,80.

Sembra che non ci siano ostacoli contro la previsione

Il setup del 17 ottobre ha portato a una nuova convergenza fra grafico e previsione. Ora dovrebbero “procedere” nella stessa direzione fino a dicembre.

I prezzi che manterranno intatta la direzione rialzista o che la faranno cambiare

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 31.938. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 31.161.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 10.428. Rialzi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 11.156.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.698. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 3.638.

Ecco perché le Borse americane non trovano ostacoli dinanzi al loro cammino di breve termine

I rialzi e i ribassi “nascono” nel pieno pessimismo o ottimismo. Si tende spesso fra gli investitori a guardare al momento contingente, e a continuare a proiettarlo sistematicamente nel futuro. Prima o poi, come è nelle logiche delle cose, questa corrispondenza viene meno, e il panorama attuale tenderà a scontare un miglioramento/peggioramento. Ecco perché le Borse americane non trovano ostacoli, e i nostri Trading systems continuano a segnalare che il miglior investimento attuale potrebbe essere comprare azioni e tenerli investiti. Questo nonostante lo scetticismo dilagante di molti, che continuano a vedere il bicchiere solo e sempre mezzo pieno.