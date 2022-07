In estate o in inverno, sistemare e ordinare l’armadio di casa non è certo una passeggiata. Oggigiorno, poi, la moda del fast fashion ci spinge ad acquistare tantissimi capi e accessori (talvolta anche inutili), ed è sempre più difficile trovare lo spazio per tutto. Sicuramente, una bella pratica di decluttering periodica è importante per fare pulizia e disfarsi di abiti e oggetti superflui che si conservano per anni ma senza mai utilizzarli.

Quest’oggi, abbiamo raccolto i consigli dei più famosi professional organizer per sistemare il guardaroba in modo ottimale. In particolare abbiamo scovato 5 idee salvaspazio per organizzare l’armadio perfetto in poche mosse.

Non solo al cambio di stagione

Sfruttare il periodo del cambio di stagione per valutare tutti i capi, fare una selezione di quelli che più si usano e quelli che invece non s’indossano mai, è certamente un buon punto di partenza. Tuttavia, sottolineano gli esperti del settore, per mantenere gli spazi ordinati per tutto l’anno è opportuno fare il punto della situazione almeno una volta ogni 2 mesi. Come? Attraverso 3 punti fondamentali:

decluttering;

pulizia periodica dell’armadio;

organizzare capi e accessori in modo strategico (a seconda di cosa usiamo di più e cosa di meno).

Prima di riporre i capi nell’armadio, ovviamente, andranno lavati e fatti asciugare alla perfezione. Per rendere i capi bianchi e colorati morbidi e profumati possiamo anche fare a meno dell’ammorbidente, grazie ad alcuni trucchetti naturali, molto apprezzati soprattutto per i lavaggi in lavatrice.

A questo punto, possiamo svelare le 5 idee salvaspazio per organizzare l’armadio perfetto anche se piccolo e senza cassetti e conservare pure piumini, giubbini e vestiti lunghi senza problemi

Per sfruttare tutti gli angoli e ottenere più spazio all’interno del guardaroba bisognerà ricordarsi di:

unire insieme maglie pesanti e maglie di cotone (magari arrotolandole su sé stesse per recuperare centimetri preziosi);

sistemare nello stesso scomparto sia le gonne che i pantaloni e anche le giacche;

creare dei completi sulla stessa gruccia. Ad esempio, pantaloni, camicia e giacca;

annodare i foulard sulla stessa gruccia così da averli tutti a portata di mano;

quando lo spazio è poco e l’armadio è piccolo la tecnica delle linguette delle lattine è favolosa e molto economica. Basterà agganciare una linguetta ad una prima gruccia. Ad ogni linguetta si possono appendere altre 2 grucce in modo da creare una scala verticale che sfrutta tutto lo spazio disponibile.

Consigli extra

Per sistemare i vestiti da sera lunghi si consiglia di usare due grucce. Sulla prima poggiare il vestito normalmente e sulla seconda sistemare il fondo del vestito adagiandolo sulla barra orizzontale.

Per riporre e conservare piumini e giubbini la soluzione migliore è quella dei sacchetti sottovuoto. In questo modo si ridurrà il volume delle imbottiture e si recupererà tantissimo spazio.

