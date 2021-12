In molti sono ancora alla ricerca di regali da fare all’ultimo minuto perché o non hanno avuto tempo. Alcuni sono ancora senza la minima idea di cosa acquisteranno.

Oggi vogliamo parlare di alcuni regali economici ma di valore che possiamo fare ai nostri cari. Per stupire amici e parenti non è sempre necessario spendere centinaia di euro, se solo abbiamo le giuste idee. Oggi, infatti, vedremo 5 idee regalo sotto i venti euro che lasceranno a bocca aperta chi li riceve.

Idee originali perfette per l’ultimo minuto

In questa breve lista cercheremo di dare idee perfette per tutti i tipi di amici che abbiamo, da chi ama i viaggi a chi i gioielli all’arredamento. Si tratta di pensieri che costano meno di venti euro ma che possono essere apprezzatissimi al pari di regali costosi.

Il primo dono che proponiamo è quello di una stampa artistica a serigrafia realizzata artigianalmente. In commercio online troviamo alcune stampe davvero bellissime realizzate da giovani artisti. Possiamo sceglierne una e renderla uno splendido regalo per i nostri amici.

Un altro regalo che vogliamo proporre è una guida di viaggio. A qualcuno a cui piace viaggiare possiamo regalare una guida particolare, come quelle del Mondo. Alcune case editrici propongono edizioni davvero interessanti e complete.

Dopo questi mesi in cui era impossibile viaggiare questo regalo può essere un buon auspicio per ritornare ad esplorare il Mondo.

Se invece vogliamo stupire qualcuno che ama i gioielli e il buon vestire possiamo scegliere uno splendido braccialetto tennis realizzato in acciaio e in cristalli, imitazione del più costoso in diamanti. Questo braccialetto non ha grande valore ma brilla e splende e sta bene con tutto e ci permette di fare un figurone con meno di venti euro.

Un altro regalo di gran classe perfetto per chi ama l’eleganza sono le calze di design. Decorate con motivi floreali, geometrici oppure che riprendono quadri famosi, queste calze sono perfette per chi ama la moda e lo stile.

Concludiamo la nostra lista con un oggetto che stupirà chi ama la classe e il bon ton. Si tratta di un gancio per borsa da attaccare al tavolo. Perfetto quando si è al bar e al ristorante, sarà un regalo apprezzatissimo.

