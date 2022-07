Fare attività in estate, nel tempo libero, con il caldo e l’afa, è molto difficile. Molte persone desiderano l’estate, le giornate luminose e più lunghe, e il clima caldo.

Ma quando il calore aumenta e l’afa è opprimente, diventa difficile mettere il naso fuori di casa.

In questo articolo vedremo 5 idee per il tempo libero che possono essere messe in pratica sia dagli appassionati di sport che dalle persone sensibili al calore. Inoltre queste attività sono adatte a famiglie e a persone di tutte le età.

5 idee per svolgere delle attività all’aperto durante il tempo libero, anche quando fuori fa troppo caldo

Una classica attività estiva è il picnic. Basta trovare un posto all’ombra e preparare un cesto pieno di prelibatezze leggere e bevande fresche. Per evitare i rifiuti di plastica, si può fare a meno degli snack acquistati in negozio e preparare alcuni fatti in casa.

Le bevande fresche vanno messe in un thermos, in modo che possano restare fresche.

Un picnic accogliente all’ombra è particolarmente indicato durante le giornate più calde.

La seconda idea è passare una giornata al lago. Questa è sempre una buona decisione in una calda giornata estiva. Se fa troppo caldo ci possiamo rinfrescare al lago, ma assicurandoci un’adeguata protezione solare.

Se decidiamo di passare una giornata al lago, facciamo in modo di non lasciare rifiuti e non disturbare gli animali che vivono in quel posto.

La terza idea è fare una passeggiata in bicicletta. Se ci piace lo sport, potremmo fare una passeggiata in bicicletta anche nelle giornate calde. Il vento, durante il tragitto, ci rinfrescherà e potremo esplorare nuove zone, magari ombreggiate.

Anche un mini camper sarebbe l’ideale per fare delle gite fuori porta durante l’estate.

Altre due idee

La quarta di 5 idee per svolgere delle attività all’aperto è andare a raccogliere fragole o frutti di bosco. Questa può essere una bella attività in una giornata calda. Spesso è anche più economico e più sostenibile raccogliere le proprie bacche piuttosto che acquistarle.

Certo, può fare particolarmente caldo in un campo di fragole se siamo esposti senza protezione. Dovremmo assolutamente portare con noi un cappello e una crema solare. Se fa troppo caldo, ci converrebbe cercare i frutti di bosco nella foresta. Scopriamo se ci sono visite guidate con collezionisti esperti. La regola di base è non raccogliere frutti che pendono troppo in basso, perché potrebbero essere contaminati.

La quinta idea è fare una passeggiata nel bosco o trascorrere una giornata allo zoo.

Se non sopportiamo il caldo, ma vogliamo comunque trascorrere le giornate estive all’aria aperta, la cosa migliore è fare una passeggiata nel bosco. Camminare sotto la fitta chioma di foglie e fare una passeggiata nel bosco è salutare. Se scegliamo un bosco con percorsi didattici o avventurosi, l’escursione potrà essere resa emozionante anche per i bambini.

Se visitiamo uno zoo, seguendo tutte le istruzioni, la visita potrà essere divertente e istruttiva, per grandi e piccini.

Tutte queste idee per il tempo libero possono anche essere combinate tra loro come si desidera. Possiamo goderci appieno il tempo libero nella natura, soprattutto in estate. A seconda di quanto bene tolleriamo il caldo, possiamo fare qualcosa di più attivo o semplicemente rilassarci.

L’importante è non dimenticare la protezione solare, indossare un cappellino, evitare il caldo di mezzogiorno.

