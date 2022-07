Se si vuole rinfrescare il proprio cane in queste giornate afose, ma non si sa come fare, bisognerebbe seguire 6 importanti consigli.

Le giornate estive non sono calde solo per noi, ma anche per il nostro cane e anche lui, dunque, vuole rinfrescarsi quando le temperature sono elevate e le giornate sono afose.

I cani hanno solo poche ghiandole sudoripare rispetto agli essere umani, e quindi riescono a malapena a regolare la temperatura corporea attraverso la sudorazione. Il modo in cui i cani si raffreddano è ansimando costantemente.

Seguendo 6 consigli, possiamo rinfrescare il nostro cane e proteggerlo dal surriscaldamento.

In queste giornate afose è importante rinfrescare il proprio cane, ecco 6 modi per farlo efficacemente

Prima di tutto non dovremmo mai lasciare il nostro cane da solo in macchina nelle calde giornate estive, nemmeno se l’auto si trova all’ombra e ha i finestrini abbassati. Per gli animali è più semplice soffrire di un colpo di calore e rischierebbero la vita.

Adesso vediamo i primi consigli da seguire per rinfrescare il nostro amico a 4 zampe.

Il primo consiglio sarebbe far bere ai nostri amici acqua fresca (non fredda) a sufficienza. È importante che il nostro cane beva abbastanza acqua durante le giornate estive, perché ha molto più bisogno di liquidi per poter abbassare la temperatura corporea.

Bisognerebbe tenere sempre piena la ciotola dell’acqua a casa ogni giorno e avere sempre una bottiglia d’acqua con noi quando siamo in giro.

Come secondo consiglio facciamo mangiare il nostro amico a 4 zampe meno e spesso. Evitiamo le porzioni abbondanti e preferiamo porzioni più piccole, ma più volte al giorno. Queste porzioni di cibo sono più facili da digerire e assicurano anche che la sua circolazione non sia messa a dura prova.

Un rinfresco particolarmente piacevole è un delizioso gelato per cani, e questa è la ricetta ideale per prepararne uno ottimo.

Gli ultimi consigli

In queste giornate afose è importante rinfrescare il proprio cane, ecco altri tre consigli da seguire.

Il terzo consiglio efficace per rinfrescare il nostro cane sarebbe portarlo a fare una nuotata in un laghetto o in un ruscello.

Non solo gli esseri umani, ma anche i cani si rinfrescano durante il bagno. Ad alcuni cani, ma non a tutti, piace sguazzare completamente nell’acqua, mentre altri semplicemente infilano le zampe o il muso nell’acqua fresca.

Al lago o al mare, bisogna sempre assicurarsi che il proprio cane resti all’ombra il più possibile.

Il quarto consiglio sarebbe spazzolare sempre il proprio cane. Quando inizia l’estate la maggior parte delle razze canine perdono il pelo e fanno la muta. In linea di principio, è sempre consigliabile spazzolare regolarmente il pelo del proprio animale domestico. In questo modo arriva ancora più aria sulla pelle e lui sentirà meno caldo.

Il quinto consiglio sarebbe portare il cane fuori quando è fresco, ovvero di mattina presto o di sera, dopo il tramonto.

Se c’è la possibilità di portare il proprio amico in aree forestali, sarebbe ottimale, perché gli alberi impediscono la luce solare diretta.

Durante il giorno, se è necessario, si può portare il proprio cane a fare una breve passeggiata in giardino o in un prato vicino.

Il sesto consiglio sarebbe acquistare fantastici tappetini di raffreddamento per cani. Oppure si può bagnare un asciugamano bagnato e metterlo nella sua cuccia.

Lettura consigliata

Con Fido in vacanza ecco cosa mettere in valigia per avere tutto l’occorrente canino con sé