5 parchi divertimento da sogno dove andare con i bambini per un weekend in famiglia anche in inverno

Anche se il freddo è alle porte, non possiamo rinunciare a qualche gita con la famiglia. Soprattutto se abbiamo bambini, possiamo fare qualche attività fuori dal comune durante il weekend. Passato il momento dei campi di zucca, dobbiamo trovare qualcosa di avvincente anche per i più piccoli.

Un’ottima idea sono sicuramente i parchi divertimento. Anche se non tutti sono aperti durante la stagione invernale, ce ne sono alcuni che propongono attività in vista del Natale o che sono aperti tutto l’anno. Questi parchi sono perfetti per passare una giornata con tutta la famiglia, divertendosi.

5 parchi divertimento da sogno dove andare con i bambini anche in inverno

Il primo parco tutto da scoprire è Nevelandia, che si trova vicino alle Dolomiti Venete a Sappada. Con i suoi 70mila metri quadri di larghezza, questo parco in provincia di Belluno è uno dei più belli. Non mancano le attività con piste di pattinaggio, slittini, bob e piste. In caso avessimo bambini molto piccoli, inoltre, esiste anche un’area con gonfiabili e un trenino che percorre l’intero parco. Se ci siamo stufati della solita montagna, allora questo è un posto unico da non perdere.

Se, invece, amiamo gli animali, non dobbiamo spostarci in Europa per vederli. Safari Park, a Pombia, vicino a Novara, è uno zoo annesso ad un parco divertimenti. Un perfetto modo per insegnare ai bambini l’amore per gli animali e la natura. Non mancano i servizi con ristoranti, bar e anche un cinema.

Anche uno dei parchi più famosi d’Italia è visitabile con il freddo

Anche uno dei parchi più importanti d’Italia apre in inverno. Infatti, dal 3 dicembre alll’8 gennaio Gardaland si dedica all’apertura natalizia. Qui ci sono diverse attrazioni possibili, nonché spettacoli e attività per tutta la famiglia. Controlliamo sempre il sito anche per capire quali siano le giostre disponibili anche in inverno. Bar e ristoranti sono aperti anche in questo periodo ed è, quindi, il luogo ideale per passare una giornata insieme.

Ci spostiamo in Toscana, dove troviamo il bellissimo Parco di Pinocchio a Collodi e quarto dei nostri 5 parchi divertimento da sogno dove andare con i bambini. Dedicato ad una delle favole più conosciute, il parco immerso nel verde ci fa riscoprire personaggi e vicende della storia. Per visitare il parco possiamo seguire il percorso indicato, che ci porterà alle varie attrazioni presenti. Troveremo lo spettacolo di burattini, alcune giostre e tanti laboratori che vedranno impegnati grandi e piccini. Qui potremo anche ammirare il Pinocchio in legno più grande del Mondo, situato vicino al parcheggio.

Andiamo con i bambini a trovare Babbo Natale

Infine, l’ultimo della nostra lista è Cinecittà World, a Roma. Dal 12 novembre all’8 gennaio possiamo, infatti, assistere al Villaggio di Natale. Questa attrazione prevede diversi spettacoli a tema, ma anche attrazioni dedicate al periodo di Natale. Tra le più importanti troviamo la pista di pattinaggio, le discese a bordo di gommoni, scivoli e parco giochi. Potremo anche visitare la casa di Babbo Natale e spedire la tanto amata letterina. I parchi divertimento in inverno potrebbero essere sottovalutati, ma sono un’ottima scelta se si vuole passare del tempo con la famiglia divertendosi.