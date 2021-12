Se non sappiamo cosa comprare a Natale ecco una miniguida per tutte le tasche per regali dell’ultimo minuto

Ormai Natale è davvero vicino e il tempo per fare i regali sta finendo. Magari siamo impegnati tutto il giorno a lavoro e non abbiamo tempo di correre tra i negozi. Oppure siamo lì a scorrere online sui siti di e-commerce alla ricerca di qualcosa di interessante, ma senza successo.

Questo perché in realtà non abbiamo problemi di mancanza di scelta, ma di fin troppa scelta. Infinite immagini di sciarpe, cappelli, oggetti e quant’altro che ci sembrano tutti uguali. Cose che dalle foto hanno lo stesso aspetto ma che poi sappiamo deluderanno probabilmente le aspettative.

In questo caos enorme ecco qualche idea precisa per fare regali last minute. Ricordiamoci solo una cosa, non aspettiamo troppo perché se ordiniamo online potrebbero non arrivare in tempo.

Un regalo sempre apprezzato sono sicuramente le pantofole. Ma non le solite pantofole bruttine che ci vergogniamo di indossare in compagnia. Ad esempio quelle di Oysho calde e super alla moda, i sandali in pelo ècru costano solo 25,99 euro. Oppure quelle con un inserto gioiello di Michael Kors stupende e in offerta a 57 euro.

Per gli amanti dei giochi di carte e di società, ecco un’idea particolare. Il gioco da tavolo “Throw Throw Burrito”, in offerta nello store Asmodee di Amazon a soli 16,99 euro. Un gioco perfetto per una serata tra amici o in famiglia a Natale. Divertentissimo che mescola un classico gioco di carte con il lancio del burrito.

Oppure possiamo concentrarci sulla casa e magari scegliere un profumatore per ambienti. Dai più lussuosi di Jo Malone come il Diffusore Scent Surround a 80 euro. Oppure una candela profumata di Yankee Candle nella confezione regalo a 19,90 euro.

Immancabile un set make up o skincare per le donne o gli uomini che curano molto la pelle. C’è l’imbarazzo della scelta tra i vari marchi disponibili. Ad esempio il Cracker di Natale di L’Occitane a soli 10 euro sul sito ufficiale. Oppure il set da viaggio di Aveda per la pelle secca in offerta a soli 24 euro.

Per concludere se stiamo facendo un regalo ad un fiero padrone di un cucciolo, nessun problema. Un regalo per lui o per il suo amico a quattro zampe sarà sicuramente apprezzato. Abbiamo già stilato una lista nell’articolo “Ecco alcune incredibili idee regalo per gli amanti degli animali davvero originali ed economiche”.

Se non sappiamo cosa comprare a Natale ecco una miniguida per tutte le tasche per regali dell’ultimo minuto. Se proprio non riusciamo a trovare niente che ci piace un bel cesto regalo fa sempre comodo. Un cesto di prelibatezze artigianali difficilmente deluderà le aspettative.

