Sembrava averci dato tregua per un po’ e invece il caldo continua ad impazzare un po’ ovunque. L’afa e la cappa sembrano essere più opprimenti nelle città, anche a causa dello smog. Stiamo tutto il giorno con il condizionatore acceso, il ventilatore posizionato verso il divano e comunque boccheggiamo. In questi casi per superare la giornata e avere un po’ di refrigerio c’è bisogno di una mano. Un buon gelato o anche un sorbetto potrebbero aiutarci a soffrire un po’ meno. Ma come facciamo se a casa non ne abbiamo e di uscire con quel caldo non se ne parla? Basta prepararli con le nostre mani e non serve per forza avere la gelatiera.

Bastano 4 ingredienti per preparare in casa questo sorbetto dolce e rinfrescante con un amato frutto di stagione

Il bello del gelato o del sorbetto fatto in casa è che possiamo utilizzare anche la frutta troppo matura. Capita spesso che la frutta maturi troppo in fretta, anche se cerchiamo di conservare frutta e verdura nel modo giusto. Ma sfruttando qualche ricetta ingegnosa possiamo evitare gli sprechi e gustarci un buon dolce. Oggi vedremo come utilizzare le pesche, golosissimi frutti di stagione, per un sorbetto delizioso e originale.

Ingredienti:

300 g di polpa di pesche;

120 ml di acqua;

90 g di zucchero;

1 albume (ne useremo poco più della metà).

Procedimento

Prima di tutto sbucciamo e tagliamo le pesche in pezzetti, dovremo avere 300 g di sola polpa. Mettiamole da parte e prepariamo lo sciroppo mettendo a bollire l’acqua con lo zucchero in una pentola. Quando tutto lo zucchero sarà ben sciolto, togliamolo dal fornello. Per finire, montiamo a neve l’albume, meglio se di un uovo piccolo o medio. Altrimenti, dovremo eliminarne un po’ per evitare che si senta troppo nel sorbetto.

Ora possiamo frullare la polpa di pesca con lo sciroppo in un normale frullatore o anche un mixer. Continuiamo a frullare e aggiungiamo l’albume, proseguendo a montare il composto. Trasferiamo il tutto in congelatore per circa un’ora e poi tiriamolo fuori per frullarlo nuovamente. Rimettiamo in congelatore e ripetiamo questo procedimento per 3 volte circa. Ora il sorbetto sarà pronto da servire accompagnato da una foglia di menta fresca, se vogliamo.

Insomma, bastano 4 ingredienti per preparare in casa questo sorbetto per farci superare con gusto la calura estiva. Una buona dose di refrigerio che ripulirà anche il palato dopo un pranzo o una cena più pesanti. Frutta e verdura possono essere dei fantastici sostituti dei soliti dolci calorici. Se il sorbetto non fa per noi, possiamo sempre preparare un frullato o una squisita centrifuga fatta in casa.

Approfondimento

3 bevande rinfrescanti e nutrienti per affrontare il caldo quando non vogliamo mangiare la solita insalatona o la frutta