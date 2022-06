5 geniali metodi per conservare le ciliegie e farle durare più a lungo a cui forse non avevamo mai pensato

Giugno è ufficialmente arrivato e come da tradizione porta con sé alcuni dei frutti più amati dell’anno. Le nostre tavole stanno iniziando a riempirsi di fragole, albicocche, pesche e lamponi. Ma soprattutto di ciliegie, forse il frutto che simboleggia l’estate per antonomasia. Purtroppo, però, le ciliegie sono anche uno dei prodotti più costosi che possiamo trovare sui banchi dei supermercati. Per questo motivo provare a farle durare più a lungo è una ottima idea per risparmiare sulla spesa. Quindi ecco 5 geniali metodi per conservare le ciliegie che forse non conoscevamo e che potrebbero svoltarci l’estate.

Come conservare le ciliegie in freezer

Due dei migliori metodi per allungare la vita alle ciliegie e averle sempre pronte quando ci servono per preparare gustosissime torte prevedono l’uso del freezer. Congelare le ciliegie è la scelta più semplice e immediata. Va però fatta nel modo giusto se vogliamo conservare gusto e consistenza della frutta.

Il primo metodo prevede la rimozione del nocciolo e la disposizione su un vassoio. Una volta completato il congelamento potremo passarle in un sacchetto da freezer. Resisteranno da 2 a 3 mesi.

In alternativa possiamo tritare le ciliegie prima di metterle nel congelatore. Occuperemo meno spazio e le avremo pronte in pochi secondi in vista di una successiva cottura.

Proviamo con il sottovuoto

Un’altra strada efficace è quella di conservare le ciliegie sottovuoto. Per farlo abbiamo bisogno di una macchina confezionatrice che possiamo trovare facilmente online a cifre comprese tra i 20 e i 30 euro. Anche qui abbiamo due possibilità. La prima è quella di congelare direttamente i frutti privi del nocciolo. Potremo poi utilizzarli come ripieno o guarnizione per un dessert.

La seconda è quella di mettere sottovuoto la polpa. La soluzione ideale se stiamo progettando di preparare una marmellata.

Vogliamo far durare le nostre preziose ciliegie addirittura 10-12 mesi? Allora l’idea migliore è quella di preparare delle sfiziosissime ciliegie sciroppate.

Per farlo potremo tranquillamente affidarci agli insegnamenti delle nostre nonne. Prendiamo i frutti, aggiungiamo acqua, zucchero e le nostre spezie o erbe aromatiche preferite. Scegliamo la ricetta che ci piace di più e quando siamo pronti mettiamo il tutto dentro barattoli rigorosamente di vetro sottovuoto. Conserviamo in un luogo della casa riparato dall’esposizione diretta alla luce solare e il gioco è fatto.

