Giugno, il mese in cui comincia l’estate è finalmente arrivato. Subito porterà con sé il primo ponte dell’anno. Molte famiglie, approfittando delle scuole chiuse, probabilmente assaggeranno il primissimo mare della stagione. Il tempo sembra favorevole, soprattutto al Sud, mentre al Nord rimane qualche incertezza.

Come a ogni principio di mese, ci si interroga su quello che ci aspetterà nel periodo. In molti lo fanno, facendosi guidare dall’oroscopo. A volte per aggrapparsi a una speranza, altre solamente per diletto. Si consulta perfino quello celtico, per cercare di capire per chi sarà un giugno fortunato.

In fondo, qualsiasi buon presagio pare essere utile per risollevarci un po’ il morale in vista di un’estate che si preannuncia molto calda. Se poi fossimo nel segno dei Gemelli, allora potremmo davvero esultare per quanto potrebbe accadere nei prossimi 30 giorni.

Innanzitutto, godrà appieno dei benefici del suo periodo, iniziato il 21 maggio scorso. Poi, con la Luna favorevole dal 30, potrà davvero pensare in grande in ogni campo. Quando si dice “benedetto dagli astri”… Sarà proprio il caso di affermarlo per questo segno di aria.

Tutti i pianeti si concentreranno per tenere Gemelli lontano dai problemi e dalle eventuali difficoltà. In amore e amicizia tutto andrà a gonfie vele a patto, però, di rimanere sempre sinceri. Infatti, qualora non dovesse succedere, neppure gli astri potranno fare qualcosa, perché certe situazioni si complicherebbero inevitabilmente. Sul lavoro, invece, si potrà approfittare del periodo favorevole per sviluppare un nuovo progetto o una nuova collaborazione.

Sarà un inizio giugno da sballo per Gemelli, mentre la Luna darà molte opportunità a questi segni d’aria e fuoco

Non solo per Gemelli, però, il mese di giugno inizierà per il meglio. Due segni, uno di aria e uno di fuoco, potranno godere degli effetti della Luna nuova.

Il primo di cui parliamo è la Bilancia. Un paio di settimane davvero intriganti l’aspettano. Fino almeno al 20 giugno, vivranno una parabola decisamente ascendente. Con Giove e Marte nella loro congiunzione, tutto sarà molto più semplice. Famiglia e amici saranno la rocca su cui appoggiarsi, soprattutto nei rari momenti di incertezza.

Il segno di fuoco che godrà di un inizio giugno davvero positivo è il Sagittario. Pure troppo positivo, se vogliamo, per un segno abituato ai conflitti e alla continua ricerca di stimoli. Invece, la Luna nuova regalerà calma e tranquillità. Un’oasi di pace a cui i nati dal 22 novembre al 21 dicembre non sono affatto abituati. Rispettarla e non andare a cercare guai sarà assolutamente doveroso per vivere un buon mese.

Sarà un inizio giugno da sballo per Gemelli, dunque, con la Luna nuova che splenderà a fianco di Bilancia e Sagittario. Per regalare loro un periodo di pace e serenità.

