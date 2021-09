Scegliere un film da vedere comodamente sul divano, spesso è un momento di pura crisi. La prima tentazione è quella di proiettare le nuovissime uscite, per non perdere i titoli del momento. Quindi, cerchiamo quelli girati negli ultimi tempi, senza pensare alle produzioni degli anni passati. Non bisogna scordare che esistono dei film, non proprio moderni, che hanno fatto la storia del Grande Schermo, vincendo diversi riconoscimenti a livello mondiale.

Tra i colossal di grande successo, tra i più premiati, troviamo “Ben Hur” del 1959, con 11 statuette. Stesso numero di Oscar, “Titanic”, film uscito nelle sale nel 1997 e diretto da James Cameron. Nel 2003 il “Signore degli Anelli“, terzo capitolo, riceve anche lui 11 premi Oscar. Ricevono 9 riconoscimenti: “L’ultimo Imperatore”, “Il Paziente Inglese”, “Via col Vento”.

Ecco la lista dei film intramontabili e straordinari più visti su Netflix

Nella famosa piattaforma Netflix, alcune pellicole hanno trovato grande seguito, perché ritenuti tra i più belli e assolutamente da vedere. Diversi per trama e ambientazione ma ugualmente imperdibili, alcuni più contemporanei altri più datati.

Ma ecco la lista dei film intramontabili e straordinari più visti su Netflix, da scegliere nelle classiche serate sul divano con pop corn e patatine.

“Irishman”, spettacolare film drammatico recente, del 2019, diretto da M. Scorsese con un cast di tutto rispetto. Tra gli attori più importanti Robert De Niro, Joe Pesci e Al Pacino. Basato sulla vita di un criminale realmente esistito, Frank Sheeran, veterano di guerra che stringe una stretta amicizia con un boss della mafia. Durante il racconto emergono tutti i meccanismi interni gangster e i collegamenti politici.

“La teoria del tutto”, uscito nel 2014, di J. Marsh, è la biografia di Stephen Hawking, grande studioso fisico e cosmologo. Ambientato negli anni ’60, l’uomo è alla ricerca dell’equazione esatta che riveli la nascita dell’Universo, ma un colpo di scena inaspettato sconvolgerà i suoi pensieri.

Dello stesso anno è il film tutto italiano “Smetto quando voglio”, ma di tutt’altro genere e tono. Dopo la crisi economica del 2007, un ricercatore universitario licenziato e i suoi ex colleghi cominciano a produrre droghe, entrando in un circuito criminale.

Temi surreali e fantastici

Nel 1984 esce la fantastica pellicola “La storia infinita”, ispirato dell’omonimo libro. Ambientato a Fantasia, un luogo popolato da creature surreali e animali parlanti e singolari, ma dove il “nulla” sta distruggendo ogni cosa. Solo un giovane ragazzo, nel mondo reale, può salvarne le sorti, grazie anche al coraggio del piccolo guerriero Atreyu.

Un genere immerso tra sogno e realtà è “Inception”, film di C. Nolan del 2010. Un uomo riesce a entrare nei sogni di altri per individuare e rubare i profondi segreti, per questo in perenne fuga. Richiesto da diversi personaggi potenti che ruotano nel mondo dello spionaggio, dovrà affrontare un’avventura molto importante.