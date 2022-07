Tra le mete da scegliere all’ultimo minuto per le vacanze estive c’è sicuramente la Corsica. Luoghi magici non lontani dall’Italia, dove natura incontaminata e borghi si susseguono in un crescendo di meraviglia. In molti preferiranno scegliere le isole italiane come la Sicilia con la sua magnificenza ma oggi si andrà alla scoperta dell’isola Francese per eccellenza. L’isola di Napoleone Bonaparte legata storicamente all’Italia e alla Francia.

Si tratterà in modo particolare di Cap Corse, una delle zone più selvagge e impervie dell’isola. Una penisola conosciuta anche come “isola dentro l’isola”, che attira viaggiatori alla ricerca di tranquillità e mare azzurro, lontano dalla massa dei turisti. Oltre a Capo Corso, poi si andrà alla scoperta delle bellezze di Bastia tra architetture e giardini.

Spiagge gratis e mare azzurro vicino all’Italia in questo luogo da sogno

Le strade di Capo Corso si susseguono tra una curva e l’altra tra vegetazione, mare e borghi difficili da raggiungere. Percorrendo queste strade ci si renderà conto della vicinanza tra la Corsica e l’Italia, l’Isola d’Elba e la Toscana sono vicinissime. I commerci tra questa parte dell’isola e l’Italia sono sempre stati molto sviluppati e questo ha accentuato la vicinanza. Dalle strade, poi, si potranno ammirare alcune delle circa sessanta torri di avvistamento fatte costruire dai genovesi per tenere sotto controllo i pirati. A pochi chilometri da Bastia se ne potrà ammirare una e, sul percorso, le altre.

Tra i comuni da non perdere troviamo Brando con il suo mare, le sue stradine e i suoi locali. Un posto che rimarrà nel cuore di chi deciderà di visitarlo. Anche Bastia merita sicuramente una gita per assaporarne l’atmosfera tra palazzi antichi e viali. Tra i monumenti da non perdere, troviamo la Chiesa di San Giovanni Battista, Place Saint Nicolas con la statua di Napoleone e i Giardini Romieu.

Spiagge ed escursioni

Chi ama il mare sarà lieto di scoprire che qui, praticamente, tutte le spiagge sono gratis e non si troverà affollamento. La tranquillità è d’obbligo in questa zona, che risulterà anche molto economica. Si potrà anche percorrere il famoso Sentiero dei doganieri dalla spiaggia di Tamarone a Centuri. Sul percorso ci si potrà immergere nelle acque turchesi di Cala Genovese e Cala Francese, alcune delle zone più belle di Cap Corse. Qui, le spiagge bianche e tranquille offriranno momenti di grandissimo relax. Alla scoperta di spiagge gratis e mare azzurro vicino all’Italia in un posto che conquisterà con il suo spirito selvaggio.

