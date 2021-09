Per riuscire ad avere una pelle elastica e liscia, esistono in commercio una gamma infinita di creme e sieri. È una ricerca quasi disperata del prodotto giusto, che possa levigare le rughe e mantenere una pelle più giovane e tonica.

Ma per questo, prima di tutto è importante l’idratazione, evitiamo assolutamente di disidratarci, perché l’acqua è il primo alleato dell’organismo e dell’epidermide. Beviamo le corrette quantità d’acqua, che variano a seconda di vari fattori, evitiamo di fumare e di mangiare cibi troppo grassi e complicati.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Altri fattori negativi sono l’alcol, se assunto in eccesso, e i raggi UV, quando ci esponiamo al sole. Se adottiamo uno stile di vita adeguato, utilizziamo i prodotti giusti e manteniamo una sana alimentazione, allora potremmo avere una pelle più elastica e giovane. Per favorire la tonicità, certi cibi, sono importanti all’interno di una dieta equilibrata, perché contengono vitamine e macronutrienti utili a tutto il processo di rigenerazione cellulare.

Pochi mangiano questi alimenti gustosi per mantenere giovane la pelle e contrastare l’invecchiamento

La frutta secca a guscio contrasta la disidratazione, oltre ad avere un forte potere antiossidante. Noci, nocciole, pistacchi, mandorle, sono ricchi di omega 3 e 6, vitamine B ed E, sali minerali e fibre. Sono dei perfetti snack, se in quantità limitata, adatti anche a diete vegetariane e ottime per celiaci. Tutti questi nutrimenti aiutano a combattere la pelle secca e a mantenere sano l’organismo.

Altri spezza fame utili a mantenere la pelle più elastica sono i semi. Quelli di chia, di girasole, di lino, ricchi di omega 6, favoriscono la rigenerazione cellulare, contrastando i segni del tempo.

Per non avere la pelle opaca, che invecchia e rovina lo sguardo, potrebbe contribuire ad avere ottimi risultati l’olio extravergine d’oliva. Ha effetti emollienti, sono note anche tutte le maschere e gli scrub realizzati con questo prodotto naturale. Grazie alla ricca concentrazione di grassi insaturi, vitamine E, K e vari minerali, come potassio e calcio, possiamo anche contrastare i radicali liberi.

Un concentrato di omega 6 è il pesce azzurro, piatto proteico, una bomba di vitamine. Sgombro, sarde, acciughe, alici sono grandi alleati della pelle e la rendono più idratata. Nel nostro menù settimanale inseriamo qualche ricetta che preveda più volte l’utilizzo di questi pesci.

Le vitamine

Pochi mangiano questi alimenti gustosi per mantenere giovane la pelle e contrastare l’invecchiamento, ovvero frutta e verdura. Non tutti li mangiano volentieri, eppure hanno un gusto gradevole. Certi frutti deliziosi come ribes, ananas, melone, uva, agrumi, sprigionano un profumo e un sapore inteso. Sono un concentrato di vitamine A, C, E, che li rendono antiossidanti, rigeneranti naturali. Per rendere la pelle più liscia possiamo includere, in una dieta sana, verdure come spinaci, peperoni, pomodori, carote, tutte quelle che contengono carotenoidi. Una sostanza che aiuta a proteggere la pelle ed evitare che possa seccarsi, mantenendola idrata.