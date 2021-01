Le mura domestiche sono un porto sicuro quando fuori piove a dirotto. Proprio come una nave nel mezzo della tempesta, anche noi abbiamo bisogno di essere accolti da un ambiente che ci ripari dalle intemperie.

Il tepore casalingo è l’antidoto ideale per sfuggire alle interminabili e noiose giornate di acquazzoni. Eppure, stando a casa, c’è sempre il rischio di farsi prendere dalla pigrizia. Così, rimandiamo la famosa riparazione del vecchio mobiletto o ci rifiutiamo perfino di cambiare una lampadina fulminata.

Questa guida di ProiezionidiBorsa corre in aiuto contro l’ozio e il potere del divano sull’uomo. Vediamo, dunque, 5 cose utili da fare a casa quando fuori piove.

Fare i compiti con i bambini

L’educazione dei figli dovrebbe essere una priorità assoluta in qualsiasi famiglia. L’educazione, intesa come il portato di valori comuni e di rispetto verso il prossimo, è alla base della convivenza civile.

Una buona educazione non può inoltre essere scissa da un buon livello di istruzione. Incoraggiamo i nostri piccoli a fare del loro meglio: facciamo i compiti con loro quando siamo a casa e fuori piove.

Lavare le tende

I tessuti che mettiamo sulle finestre non hanno un ruolo secondario nella casa. Spesso le tende sono fonte di polvere che si accumula sulle superfici. Senza rendercene conto, può capitare di non cambiare le tende trascorse diverse settimane. Non è di certo il massimo per una casa sempre perfetta e pulita.

Attenzione però, se fuori piove sarà difficile che le tende si asciughino in fretta. Laviamole, soprattutto se abbiamo un’asciugatrice o uno stendino elettrico. Se proprio non possiamo lavarle, igienizziamole con con dei lavaggi a vapore.

Sfiatare i termosifoni

Abbiamo parlato di questo argomento in un nostro recente articolo. Possiamo ottenere una casa più calda grazie a questo semplice rimedio. Se la temperatura del nido domestico non risulta ottimale, ciò può essere causato dal malfunzionamento dei termosifoni.

Dunque, armiamoci di pazienza e provvediamo a far uscire l’aria che impedisce il corretto passaggio dell’acqua nei caloriferi.

Fare l’album fotografico

Se non siamo particolarmente ordinati, sfruttiamo il tempo libero e il maltempo per fare l’album fotografico di famiglia. Questo libro dei ricordi ci racconta chi siamo. È una tradizione che può saldare i legami familiari, facendo divertire tutti.

Sistemare il posto auto

D’inverno si tende a trascurare gli ambienti extra-domestici come il giardino o il posto auto. Eppure, veder crescere le erbacce dovrebbe procurarci un gran fastidio. Lo stesso vale per un garage occupato da mille cose di cui potremmo sbarazzarci tranquillamente.

Per il giardino dobbiamo necessariamente rimandare l’impegno a causa della pioggia. Ma per quanto riguarda il posto auto abbiamo meno scuse. Quindi, giù il telecomando, sù le maniche e prendiamoci cura dei nostri spazi.

Abbiamo visto, dunque, 5 cose utili da fare a casa quando fuori piove. Ma la lista è davvero lunga. Tra le altre cose possiamo programmare il prossimo viaggio, fare dei giochi da tavola o preparare un dolce tutti insieme.