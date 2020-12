Se si sente molto freddo durante l’inverno si può rendere la casa più calda grazie a questo semplice rimedio.

Talvolta le fonti di calore non funzionano bene. Se, ad esempio, i termosifoni non emanano la giusta quantità di calore è perché probabilmente sono ostruiti. Di solito possiamo accorgerci del malfunzionamento a causa dei crepitii provocati dai radiatori.

Ciò non è solamente fastidioso per le orecchie, ma può rivelarsi poco massimizzante anche per il benessere della casa e di chi la abita. Dunque, vediamo come risolvere questo problema nella seguente guida di ProiezionidiBorsa.

Ottenere la temperatura giusta sfiatando i termosifoni

Se sentiamo degli strani rumori provenire dai termosifoni, molto probabilmente, vuol dire che ci sono dei vuoti d’aria nei tubi. Queste bolle d’aria costituiscono un impedimento per il regolare deflusso dell’acqua calda.

Quindi, se l’acqua non scorre come dovrebbe, viene meno l’efficienza energetica dell’appartamento. Il risultato si traduce in caloriferi freddi e bollette salate.

Ecco perché si dovrebbero sfiatare i termosifoni. La casa sarà più calda grazie a questo semplice rimedio. Vediamo quali sono i passaggi da effettuare.

Spegnere il sistema di riscaldamento

Per prima cosa dobbiamo assicurarci che i riscaldamenti siano spenti. Dunque, sarà necessario attendere che tutti gli elementi si siano raffreddati prima di eseguire gli altri passaggi.

Aprire e chiudere le valvole dei radiatori

Per aprire le valvole dobbiamo dotarci delle chiavi dei radiatori. Con la chiave eseguiamo lentamente un movimento antiorario sulle valvole. Facciamo attenzione a non far fuoriuscire troppa acqua.

Per evitare di disperdere l’acqua sul pavimento, si consiglia di porre una bacinella sotto il radiatore. Mentre apriamo le valvole, inoltre, teniamo con noi un panno per tamponare l’acqua.

Una volta che sarà uscita una buona parte d’acqua, e che non si sentiranno più fischi anomali, potremo richiudere le valvole. Per farlo sarà sufficiente ruotarle in senso orario.

Riaccendere il sistema di riscaldamento

A questo punto, si può far ripartire la caldaia. Controlliamo che i caloriferi funzionino regolarmente e che il calore sia distribuito in maniera uniforme nell’appartamento.

