Eleganti, incantevoli, colorate e di classe: le piante riescono a conferire una marcia in più all’arredamento di qualsiasi casa. Un appartamento che ne è privo, potrebbe infatti risultare spoglio e privo di allegria. Ed è per questo che molte persone scelgono con accuratezza le piante da sistemare nelle proprie stanze, creando così un ambiente accogliente e, talvolta, anche esotico.

Ma, se il fattore estetico risulta essere davvero importante, ce n’è un altro che potrebbe essere quantomeno fondamentale. Le piante, infatti, possono essere un ottimo alleato per la salute. In questo articolo noi di ProiezionidiBorsa ne avevamo già presentate alcune. Oggi vogliamo proporne un’altra. Si tratta di una pianta davvero benefica per la salute, ideale da avere nella propria casa.

Lo studio della NASA

Alla fine degli anni ’80, la NASA ha reso pubblico un documento molto interessante. Si trattava di uno studio che analizzava con minuzia le proprietà delle piante da appartamento. La ricerca si era concentrata soprattutto sulla capacità degli organismi vegetali di purificare l’aria nelle case e quindi di favorire la salute di chi ci viveva.

Gli studiosi hanno fornito dei dati veramente interessanti: secondo la ricerca infatti, le piante assorbono anidride carbonica grazie alla fotosintesi clorofilliana e in più alcune di loro possono anche filtrare una serie di sostanze tossiche presenti nell’aria. In questa lista, compare la pianta che vogliamo presentare oggi: si tratta dell’Aglaonema commutatum, una pianta davvero benefica per la salute, ideale da avere nella propria casa.

L’Aglaonema commutatum

Dunque, nella lista stilata dalla NASA, compare anche l’Aglaonema commutatum. Stiamo parlando di una pianta sempreverde abbastanza comune nelle case e negli appartamenti. Riesce a crescere anche con poca luce, sopporta piuttosto bene l’ombra e produce dei bellissimi fiori e frutti rossi. L’aglaomema ha la capacità di filtrare un esteso numero di inquinanti atmosferici. E l’aspetto davvero interessante di questa pianta è che quando le sue dimensioni si espandono, cresce anche la sua capacità di purificare l’aria della casa. Per non parlare poi del fattore estetico. L’Aglaonema risulta piacevole alla vista, e può dare quel tocco in più di eleganza e raffinatezza a qualsiasi appartamento.