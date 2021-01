In questo articolo spiegheremo come aumentare i followers su Instagram in due minuti grazie a questo semplice trucco.

Il marketing e la scienza della comunicazione studiano ininterrottamente i social media e le loro tendenze in continua evoluzione. Si tratta di strumenti tecnologici nuovissimi, pertanto è necessario aggiornarsi di continuo per stare dietro alle nuove scoperte. Possiamo utilizzare questi studi per migliorare la nostra resa sui social, sia per aumentare i followers che per coinvolgere quelli che abbiamo già.

Le regole d’oro

Ormai molti esperti di social media ci spiegano che con semplici tattiche possiamo rendere il nostro profilo più attraente. Sempre più persone utilizzano Instagram per pubblicizzare la propria attività commerciale e lavorativa. E soprattutto in questi casi è importante sapere usare bene questo strumento dalle mille potenzialità. Per aumentare il traffico e i followers sono noti molti stratagemmi. Per esempio sappiamo che è importante valutare l’ora in cui pubblichiamo un contenuto nuovo su Instagram.

Inoltre, è sempre importantissimo curare bene le pubblicazioni e le descrizioni, cercando sempre un’interazione diretta con i followers. Occorre imparare ad utilizzare bene lo strumento delle stories, ponendo domande e sottoponendo sondaggi a chi segue la nostra attività.

Aumentare followers su Instagram in due minuti grazie a questo semplice trucco

Una semplice tecnica che i consulenti d’immagine propongono come primo step per migliorare il proprio profilo Instagram consiste nel cambiare la propria foto profilo.

La foto profilo di Instagram è molto piccola, pertanto dobbiamo fare in modo che il nostro volto sia riconoscibile. Dobbiamo evitare di mettere una foto di un paesaggio ma preferiamo un primo o primissimo piano. È meglio scegliere foto a colori in cui non ci sia troppo contrasto e in cui la luce sia orizzontale.

Se siamo persone che lavorano con Instagram possiamo pensare di usare nella foto i “nostri” colori, ovvero la palette di colori che abbiamo utilizzato nel nostro sito.

Con questi semplici accorgimenti potremo utilizzare Instagram al massimo delle sue potenzialità e aumentare i follower in maniera rapida e fidelizzare quelli che già abbiamo.