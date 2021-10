L’inverno è sempre più vicino e per affrontarlo al caldo, ma con stile, occorre scegliere i propri soprabiti con abbastanza anticipo. Anche quest’anno i modelli sono tantissimi e tutti diversi per colori, tessuti e lunghezze. Su tutti, però, continua a prevalere un must have della stagione fredda. Stiamo parlando della giacca puffy, anche detta puffer o puffy jacket. Si tratta dell’imbottito piumino trapuntato, con collo molto alto. Molte potrebbero rispolverare dall’armadio questo modello acquistato lo scorso anno. Ma se così non fosse ecco 5 cose che bisognerebbe sapere prima di comprare l’avvolgente giacca imbottita che ossessiona tutte anche quest’anno. La giacca puffy è il vero investimento dell’inverno, insieme a questi 5 maglioni che stanno facendo impazzire moltissime donne.

Che cos’è la puffy jacket e come abbinarla nei diversi outfit

Sembra opportuno, innanzitutto, comprendere cosa distingue questo capo dai tantissimi altri cappotti che spopolano ultimamente.

Un importantissimo dettaglio del puffer è la lavorazione trapuntata, stretta in alcuni modelli e larghissima in altri. L’aspetto della giacca imbottita è così versatile da stare bene praticamente su ogni look, dallo street style a quelli più formali.

Un esempio? La giacca puffy sta benissimo anche con completi di giacca e pantalone e per il lavoro. Per il tempo libero, invece, l’abbinamento più infallibile è quello con i jeans leggermente a gamba larga e le amatissime sneakers. Non molte sanno che esiste una perfetta forma di sneakers per ogni tipologia di fisico, in grado cioè di valorizzarlo o meno.

Ecco 5 cose che bisognerebbe sapere prima di comprare l’avvolgente giacca imbottita che ossessiona tutte

Non bisogna pensare che un modello over terrà necessariamente più caldo il corpo di uno più avvitato. Il consiglio è prediligere quest’ultimo modello se non si vuole accentuare qualche rotondità di troppo in alcune zone. Un buon puffer terrà caldissimo il corpo anche se non è over;

non esistono solo i modelli in piuma d’oca per non soffrire il freddo invernale. Esistono anche tantissimi modelli ecosostenibili piuttosto interessanti. La scelta dipende esclusivamente dal proprio gusto;

la traspirabilità è un fattore importantissimo di questo modello. Bisogna, per questo, prestare attenzione ai lavaggi ed evitare quelli a secco o manuali. È preferibile seguire le istruzioni riportate in etichetta;

preferire modelli dotati di tasche nascoste tra la trapuntatura è una mossa furba per riparare le mani dal freddo;

l’intervallo di prezzo del modello spazia da 29,99 euro come quello proposto da Stradivarius, ai 49,95 di Zara, fino a modelli a ben 4 cifre.