Il segreto per trasformare un vecchio computer in un potente smartphone

Per stare al passo con i tempi e con le diverse esigenze quotidiane e lavorative, è necessario, prima o poi, acquistare un nuovo pc. Il passaggio a un nuovo dispositivo è sempre abbastanza doloroso, per via dei costi, ma è anche allo stesso tempo eccitante.

Infatti, mettere mano su una nuova macchina e scoprirne tutte le potenzialità è una delle sensazioni più stimolanti, soprattutto per gli amanti della tecnologia.

In queste situazioni, però, sorge sempre un problema: cosa fare con il vecchio pc? In realtà, quest’ultimo si può riutilizzare in tantissimi modi ma, come vedremo oggi, si può anche trasformare in un vero e proprio smartphone.

Per riabilitare un vecchio PC e dargli finalmente nuova vita, infatti, è possibile installare nel suo hard disk il sistema operativo Android. Così facendo, non solo avremo la possibilità di far girare all’interno del computer tantissime applicazioni e giochi, ma anche di usufruire di tutte le funzionalità tipiche di uno smartphone.

Il segreto per trasformare un vecchio computer in uno smartphone con sistema operativo Android è scaricare Bliss OS, un fork che prende le sue radici da Android x86. Vediamo come fare.

Come scaricare Bliss OS ed installarlo in un supporto USB

Innanzitutto, scarichiamo sul nostro pc l’ultima versione disponibile di Bliss OS per Windows, direttamente dal sito ufficiale. Una volta terminato il download, avremo a nostra disposizione un file .iso, che contiene al suo interno un archivio con tutto il sistema operativo.

A questo punto, inseriamo una chiavetta all’interno della porta USB del PC e scarichiamo balenaEtcher. Quest’applicazione ci servirà per sovrascrivere il file .iso all’interno del supporto USB, o anche in una scheda SD.

In alternativa, si può anche installare ed utilizzare Rufus, che svolge praticamente lo stesso compito. Quindi, apriamo balenaEtcher, clicchiamo su “select image” e carichiamo il file .iso di Bliss OS. Dopo di che andiamo su “select target”, clicchiamo sulla casella contenente la nostra chiavetta USB e diamo il via all’operazione cliccando su “flash”.

Il segreto per trasformare un vecchio computer in un potente smartphone

Una volta caricato Bliss OS sulla chiavetta, inseriamo quest’ultima nell’apertura USB del vecchio PC e avviamolo. Durante l’avvio, bisognerà accedere nel BIOS, pigiando il tasto f12 che si trova nella prima fila della tastiera. Il tasto, tuttavia, potrebbe cambiare in base alla marca del computer. Quindi, si consiglia di consultare il libretto delle istruzioni o effettuare una rapida ricerca su Google.

A questo punto, dal Boot Menù selezioniamo “USB HDD”, clicchiamo su INVIO e attendiamo il caricamento. Una volta terminato, procediamo con l’installazione di Bliss OS, cliccando su “Advanced options” e poi su “Bliss OS Auto Install to specified harddisk”. Qui, apparirà un nuovo menù sul quale dovremo selezionare l’hard disk del PC, cliccare INVIO e poi selezionare “YES”.

Quando apparirà il messaggio “Bliss OS is installed succesfully” andiamo su “reboot” e riavviamo il PC. Fatto ciò, ci basterà cliccare nuovamente su “Bliss OS Live” e aspettare l’animazione di avvio del nuovo sistema operativo. Ora non ci resta che utilizzare il PC come se fosse uno smartphone. Quindi, andando sul Play Store di Google possiamo scaricare ed installare tutte le nostre app preferite e sfruttare al massimo le potenzialità di un PC.

