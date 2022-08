L’intelligenza è un concetto decisamente sfuggente e difficilmente descrivibile e quantificabile. Tutti concordano che esistono diversi tipi di intelligenza da quella emotiva a quella matematica.

Un metro di misurazione è il Quoziente Intellettivo ma difficilmente potrà realmente rappresentare tutti i tipi di intelligenza esistenti.

Nell’immaginario collettivo le persone molto intelligenti sono idealizzate come menti scientifiche dedite a risolvere grandi problemi o comporre capolavori. In realtà la scienza ci direbbe l’opposto: le persone molto intelligenti sono tutt’altro che perfette.

Questi brutti difetti sarebbero indici di super intelligenza secondo la scienza

I geni dicono le parolacce. Questo sarebbe il dato che è emerso da uno studio di Scienze del Linguaggio condotto, nel 2015, da due College statunitensi. Lo studio parrebbe smentire, grazie a test effettuati su uomini e donne, che le parole ingiuriose siano pronunciate più da coloro che hanno povertà di linguaggio. Al contrario coloro che si sono dimostrati più inclini ad espressioni colorite erano proprio coloro che avevano un lessico molto ampio e forbito. Il test consisteva nel provare la fluidità di linguaggio dei soggetti del campione chiedendo a questi ultimi di dire quanti più nomi di animali, parolacce e altri vocaboli. La medesima fluidità nello snocciolare parole di altre categorie era la stessa di quella delle parolacce.

Le persone più intelligenti sono pigre

La pigrizia è un gran brutto vizio. Probabilmente però i più pigri sono anche molto intelligenti secondo quanto rivelato da uno studio della Florida Gulf Coast University. Le persone con QI più alto tendono ad annoiarsi meno quando non fanno nulla proprio per la capacità di pensare. I ricercatori hanno selezionato con il cosiddetto “test sul bisogno di cognizione” 30 soggetti che prediligevano pensare e altre 30 che preferivano rimanere attivi. In seguito è stato fornito ai soggetti un rilevatore di movimento da tenere per una settimana.

Il gruppo dei “pensatori” aveva fatto meno attività fisica rispetto ai 30 “meno inclini a pensare”, che si erano mostrati spesso in movimento. I ricercatori spiegano questo dato con il fatto che coloro con QI alto non hanno bisogno di svolgere un’attività fisica per non annoiarsi. Sono però, gli stessi ricercatori ad aver precisato che la pigrizia non comporta uno stile di vita sano.

Queste persone si svegliano tardi

Concludiamo con un altro studio interessante. Un ricercatore della The London School of Economics and Political Science avrebbe rilevato un’ottima intelligenza di coloro che tendono a spegnere la sveglia alla mattina. La ricerca ha analizzato un campione ampissimo di 1299 volontari. Tutti coloro che tardavano la notte e alla mattina faticavano ad aprire gli occhi erano persone con vite brillanti, menti creative e posizioni importanti. Forse dovrebbero mangiare più carboidrati a cena però.

Ebbene questi brutti difetti sarebbero, però, da evitare. L’intelligenza di questi soggetti, si dimosterà anche attraverso la consapevolezza che si tratta di vizi o comunque stili di vita non corretti da modificare.

Lettura consigliata

