L’anno è iniziato con una forte incertezza. sia dal punto di vsita geopolitico che economico. Continuano la guerra in Ucraina e non si vedono spiragli, frattanto la questione mediorientale e la guerra in Israele sembra non volere trovare tregua. La sensazione è che entrambi i conflitti potrebbero continuare per diversi mesi ancora, se non per tutto l’anno 2024. I mercati si mostrano indecisi mentre le Banche d’affari continuano a proiettare chi recessione, chi rallentamento e chi tagli dei tassi di interesse. Pochi oramai credono che quest’ultimi rimarranno invariati e che l’inflazione non possa più risalire dai livelli attuali. Sembra lo stesso copione dell’anno scorso, dove tutti parlavano della curva dei rendimenti e della recessione e poi nulla si è avverato. Quali sono le possibili dinamiche di breve termine dei mercati azionari?

Un punto fermo potrebbe venire dalla storia

In una fase come quella attuale dove regna l’incertezza non possiamo che tracciare il percorso che è stato seguito nelle serie storiche dal 1898 ad oggi.

Il quarto anno del ciclo presidenziale quando è caduto nel quarto anno del decennio ha visto ottenere un rendimento positivo per i mercati azionari.

Il percorso medio è stato il seguente:

minimo fra fine febbraio e maggio e poi rialzo fino alla fine dell’anno. Il rendimento medio è stato fra il 7 e il 10%.

Si ripeterà anche stavolta? Non lo sappiamo ma queste ipotesi ci potrebbero aiutare nel corso dei prossimi mesi.

Un altra “mano” potrebbe venire dallo studio dei grafici secondo i criteri dell’analisi tecnica classica. La tendenza plurimensile in corso è rialzista e i minimi e massimi crescenti a gennaio potrebbero essere interrotti da una chiusura del mese inferiore ai seguenti livelli:

Dax Future

16.448

Eurostoxx Future

4.429

Ftse Mib Future

29.965

S&P500

4.545

Possibili dinamiche di breve termine dei mercati azionari

I mercati analizzati alla chiusura della seduta di contrattazione del giorno 12 gennaio hanno segnato i seguenti prezzi

Dax Future

16.817

Eurostoxx Future

4.500

Ftse Mib Future

30.567

S&P500

4.783,83.

Vedremo cosa accadrà entro mercoledì. Oggi sarà una giornata interlocutoria in quanto i mercati americani sono chiusi per festività.

