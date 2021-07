Il segreto della felicità si trova probabilmente nel sonno. Nella nostra società sono sempre più le persone che non trovano subito un buon riposo. Ecco allora 5 astuzie che pochi conoscono per addormentarsi tranquilli e dormire come veri ghiri.

Spostare altrove le proprie preoccupazioni

Durante la giornata si accumulano preoccupazioni che se portate a letto con noi, ci faranno avere un sonno agitato nei casi migliori. Per evitare ciò, basta prendere un taccuino e scriverci sopra le cose che ci preoccupano. Questo trasferimento, sarà come liberare memoria dal disco rigido del computer. La nostra mente sarà più libera di addormentarsi e vuota dalle preoccupazioni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Preparare prima le cose che servono per la mattina

Ci sono persone che vanno a letto e quando si alzano al mattino, cominciano a cercare le cose che gli servono. Questa ricerca a volte infruttuosa, porta nervosismo e distrugge tutto il riposo e la tranquillità che aveva dato il sonno. Le cose che servono al mattino, meglio prepararle la sera prima di andare a dormire.

Ripetere una frase positiva

La mente è molto influenzata da ciò che pensiamo, o meglio sentiamo dentro. Spesso senza accorgercene ripetiamo immagini e frasi che ci costruiscono un Mondo negativo, fatto di tensioni, paure e stress. Meglio interrompere la cantilena nella nostra testa e esprimere qualche frase positiva che ci accompagnerà nel sonno.

Mettere da parte il cellulare

Se i sonni sono agitati ciò dipende anche dal tipo di luce che emettono i vari schermi. La luce blu comanda al nostro cervello di non addormentarsi e noi perdiamo ore di sonno, solo perché non sentiamo fatica. In questo caso è necessario “staccare la spina”. Qualche applicazione in questo caso può venirci incontro.

5 astuzie che pochi conoscono per addormentarsi tranquilli e dormire come veri ghiri

Una delle cause che impedisce il sonno sono i pensieri che sfarfallano di continuo in testa. La nostra mente viaggia come un treno veloce e non si ferma. Per portarla alla realtà, allora facciamo dei respiri profondi. Poi spostiamo la nostra coscienza in alcune parti del corpo, sentendo la loro presenza.

Per alcuni potrà anche essere un’esperienza magnifica, perché per la prima volta troveranno l’ancora che li riporta a riscoprire sé stessi.

Mettendo in pratica questi suggerimenti, certamente il sonno sarà più profondo e ristoratore.