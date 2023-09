48 ore di offerte su tantissimi marchi, Amazon stupisce tutti con prezzi imbattibili. Scopri come risparmiare i tuoi soldi

Vuoi accaparrarti articoli su Amazon a prezzi convenienti? Allora non puoi perdere l’ultima trovata del colosso statunitense. 48 ore di offerte su tantissimi marchi. Vediamo quando e come partecipare all’iniziativa.

Amazon stupisce tutti con una trovata pubblicitaria e di marketing piuttosto vincente. Ad ottobre, infatti, arriva la Festa delle Offerte Prime 2023. Le promozioni dureranno solo due giorni e per questo motivo bisognerà affrettarsi. Dopo l’Amazon Prime Day dell’estate, nei giorni del 10 e dell’11 ottobre, Amazon premia i suoi utenti con delle offerte riservate, in via esclusiva, ai clienti Prime.

Cosa comprende la promozione?

La Festa delle Offerte Prime 2023 coinvolgerà ben 19 Paesi e tra questi non poteva mancare l’Italia. Tutti gli abbonati a “Prime” avranno l’opportunità di scegliere gli articoli di brand famosi, a prezzi stracciati. Un’ottima occasione di risparmio che anticipa, non a caso, il periodo natalizio e che arriva anche prima degli ormai tradizionali “Black Friday e Cyber Monday.

Tra le grandi marche tra cui poter scegliere ci sono: Samsung, Miele, alcuni Oral-B, GHD e così via. Le offerte, quindi, toccheranno diverse categorie come la casa, l’i-tech, la cucina e persino articoli per amici a quattro zampe, dispositivi Amazon e molto altro ancora. Non mancheranno neanche le offerte per la sezione “Amazon Fashion” con degli sconti del 30% su grandi marchi, tra i quali Tommy Hilfiger, Calvin Klein e Puma, ma anche Swarovski e molti altri.

48 ore di offerte su tantissimi marchi. Una strategia che convince gli utenti

Il servizio Amazon Prime, durante i mesi scorsi, è stato oggetto di diverse polemiche. Il motivo? A far storcere il naso l’aumento dei prezzi dell’abbonamento, passato dai 3,99 euro ai 4,99 euro mensili. Un aumento che ha coinvolto anche gli abbonamenti annuali (da 36 euro a 49.99 euro annui) e che ha colpito anche le promozioni dedicate agli studenti. Difatti, in Italia si è passati da 1,99 euro a 2,49 euro mensili, oppure da 18 euro a 24,95 euro annui.

Per questo motivo, la Festa delle Offerte Prima sembra essere stata una soluzione vincente per far nuovamente felici gli utenti.

Se non siete ancora abbonati ad Amazon Prime ricordiamo che è possibile farlo gratis sfruttando anche un periodo di prova totalmente gratuito, con servizi aggiuntivi di shopping e video e tanto altro.