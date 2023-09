Un weekend fuori porta da sogno per settembre e ottobre con questi gioielli in centro Italia quasi sconosciuti

Andiamo alla scoperta di 3 borghi meravigliosi in Abruzzo che quasi nessuno conosce, perfetti per un fine settimana fuori porta.

L’Abruzzo è una regione straordinaria, ricca di bellezze naturali e culturali che spesso passano inosservate. Mentre molte persone conoscono già i luoghi più famosi, come il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga o la città di Pescara, ci sono anche borghi meno conosciuti che meritano assolutamente una visita. In questo articolo, vi porteremo alla scoperta di tre borghi incantevoli in Abruzzo che dovrebbero essere inclusi nella vostra lista di mete da visitare.

Iniziamo da Scanno, un incantevole gioiello assolutamente da visitare

Scanno è un gioiello nascosto situato nelle montagne dell’Abruzzo. Questo borgo incantevole si trova sulle rive del lago omonimo, ed è famoso per la sua architettura tradizionale e la sua atmosfera romantica. Le stradine strette e tortuose sono fiancheggiate da case in pietra e balconi fioriti, creando un’atmosfera magica. Uno dei punti focali di Scanno è la piazza principale, Piazza San Rocco, dove potrete ammirare la Chiesa di Santa Maria della Valle, un esempio affascinante di architettura religiosa. Scanno è anche conosciuto per il costume tradizionale delle donne, chiamato “La Befana,” che è stato indossato per secoli e viene ancora mostrato con orgoglio in occasioni speciali.

Altro borgo da non perdere assolutamente è Santo Stefano di Sessanio

Santo Stefano di Sessanio è un borgo medievale che sembra essere rimasto bloccato nel tempo. Situato nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, questo borgo è noto per le sue case in pietra perfettamente conservate e le stradine lastricate.

Una delle attrazioni principali di Santo Stefano di Sessanio è la Piazza del Popolo, circondata da edifici storici, tra cui il Palazzo del Capitano, che ora ospita un albergo di lusso. Un’altra attrazione imperdibile è il Rocca Calascio, un castello medievale situato a pochi chilometri dal borgo. La vista panoramica dalla Rocca Calascio è mozzafiato, soprattutto al tramonto. Questo borgo è perfetto per chi ama l’architettura storica e la bellezza naturale.

Un weekend fuori porta da sogno per settembre e ottobre in Abruzzo

Pacentro è un altro borgo abruzzese che vi trasporterà indietro nel tempo. Questo piccolo borgo è noto per le sue stradine acciottolate, le case in pietra e l’atmosfera tranquilla. La Piazza del Popolo è il centro della vita del borgo e offre un’ottima opportunità per assaporare la cucina tradizionale abruzzese in uno dei suoi ristoranti caratteristici. Un’altra attrazione a Pacentro è il Castello Cantelmo, un’imponente struttura risalente al XIII secolo che domina il borgo.

Esplorare le sue sale e le mura antiche è un viaggio nel passato affascinante. In conclusione, avrai un weekend fuori porta da sogno per settembre e ottobre in Abruzzo, che offre una varietà di luoghi noti e amati. Scanno, Santo Stefano di Sessanio e Pacentro vi offriranno un’esperienza autentica della cultura e della storia abruzzesi, immersi in scenari pittoreschi che vi lasceranno incantati. Non lasciate che questi tesori nascosti rimangano tali – visitateli e create ricordi indimenticabili.