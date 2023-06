Scopri la vita e i segreti di 3 donne incredibili in questi 3 documentari da non perdere disponibili su Amazon!

Sarà difficile trattenere l’emozione davanti alla vita di queste 3 dive del nostro tempo, uniche e rare come solo le vere star sanno essere.

Non è mai facile scegliere un film quando si è in compagnia. Solitamente si inizia a scorrere tra le tante opzioni offerte dalle piattaforme più utilizzate oggi, come Netflix o Amazon, finendo per non sapere mai cosa iniziare.

C’è chi preferisce guardare film d’azione o chi vorrebbe emozionarsi con un film romantico. E poi ci sono le persone più divertenti e solari, che preferiscono farsi due belle risate per distogliere il pensiero dalla solita routine. Noi abbiamo selezionato 3 nuovi prodotti multimediali usciti da poco sulle piattaforme streaming più famose. Si tratta di 3 documentari accattivanti, che ruotano attorno alla vita di 3 donne pazzesche, ricche di grinta e voglia di raggiungere il successo nella vita. Vediamo subito di chi si tratta.

Scopri la vita e i segreti di 3 donne che hanno toccato il cielo con un dito entrando nell’Olimpo dei più grandi

L’arte e la cultura sono fondamentali nella nostra vita, e danno ad ognuno emozioni e vibrazioni diverse. L’arte ci ispira, ci illumina, ci confonde, può farci emozionare e piangere, ma non ci lascia mai indifferenti.

È proprio l’arte che ha mosso la vita di queste 3 donne, ormai famosissime in Italia e non solo, a cui sono stati dedicati 3 bellissimi documentari.

Il primo documentario da non perdere su Amazon è quello di Elodie, cantante ormai acclamatissima e premiatissima. Oltre ad essere oggi un’icona di stile, anche grazie alle sue bellissime acconciature glamour, Elodie è una delle donne più affascinanti di questo periodo.

Amazon le ha dedicato un documentario a episodi, e il primo è già disponibile sulla piattaforma streaming. Potremo entrare nella vita della cantante, partita da una situazione di precarietà e difficoltà nella periferia di Roma e arrivata fino al palco dell’Ariston.

Una campionessa diventata ormai leggenda

Il secondo imperdibile documentario è quello che ruota attorno alla vita de “La Divina”, ovvero Federica Pellegrini. È considerata ad oggi la più grande nuotatrice italiana di sempre, che ha vinto premi e raggiunto record mai ottenuti da nessuno prima.

La vita di Federica oggi brilla, ma è il risultato di impegno e sacrificio fisico e mentale costante nel tempo, sin da quando era una bambina. Il papà Roberto racconta commosso di quando Federica ottenne la sua prima vittoria importante, a soli 15 anni.

Tutti noi conosciamo Pellegrini per i successi ottenuti, per le gare vinte e sempre precedute dal suo rituale portafortuna. In questo documentario, però, ci sarà lo spazio anche per conoscere una Pellegrini più intima, amorevole e giocherellona di quel che tutti oggi conosciamo. Un documentario ricco di emozioni, tutte fortissime, tutte da non perdere.

Una stella del firmamento che si è spenta troppo presto

Unico e impareggiabile è il documentario di 128 minuti basato sulla famosissima Amy Winehouse. Scopri la vita e i segreti di questa incredibile performer, scomparsa a soli 27 anni dopo una vita fatta di abusi e limiti oltrepassati. In questo documentario si capirà quanto Amy fosse fragile e tenera, e quali fossero i suoi rapporti più intimi fino alla tragica fine, in quel maledetto sabato pomeriggio londinese.