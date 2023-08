Come avere Amazon Prime gratis e quanto costa l’abbonamento mensile e annuale: tutte le offerte

Amazon è un sito che offre ai suoi clienti una miriade di servizi. Sottoscrivendo Amazon Prime puoi ottenere una serie di offerte e contenuti davvero vantaggiosi. Ma quali sono i piani tariffari? E come avere Amazon Prime gratuitamente? Scopriamo come ottenere tutti i vantaggi.

Amazon è un sito di e-commerce famosissimo che ci permette di fare acquisti stando direttamente seduti sul divano di casa.

Un punto di riferimento per comprare tantissimi prodotti di categorie merceologiche diverse: elettrodomestici, capi di abbigliamento, scarpe, libri, prodotti per la casa, ecc.

Insomma, l’acquirente dispone di una scelta davvero infinita.

Ma non solo, negli ultimi anni la piattaforma, ha allargato le sue frontiere, dando ai clienti una serie di vantaggi e offerte davvero allettanti. Tutti questi benefici potrai ottenerli sottoscrivendo un abbonamento Prime.

Che cosa è Amazon Prime?

Amazon Prime non è altro che un servizio a pagamento annuale o mensile che ti permette di accedere ad una serie di vantaggi. Ad esempio, la spedizione gratuita, la consegna in 1 giorno per tantissimi prodotti oltre alle offerte in anteprima. Ma non solo, saranno subito attivi anche una serie di servizi aggiuntivi.

Per citarne qualcuno: Amazon Music che ti permette di ascoltare tantissimi brani e podcast senza interruzioni pubblicitarie. Prime Video per guardare i film, Prime Reading per accedere a tantissimi ebook, Amazon Photos utile per archiviare un numero illimitato di foto. Inoltre, Prime Gaming ti dà l’opportunità di ottenere tantissimi giochi. Ci sono anche molte offerte per gli studenti.

Come avere Amazon Prime gratis e quanto costa l’abbonamento

Per attivare tutti questi servizi, è necessario sottoscrivere un abbonamento annuale di 49,90 euro oppure uno mensile al costo di 4,99 euro. Questi costi si riducono se si sottoscrive l’abbonamento Amazon Prime Student, che offre gli stessi servizi del piano classico, ma con un costo mensile di 2,49 euro e annuale di 24,95 euro. Offerta riservata agli studenti.

Ma sai che è possibile attivare Amazon Prime completamente gratis? La piattaforma ti offre l’opportunità di usufruire del servizio gratuitamente per un periodo di 30 giorni.

Anche in questo caso c’è un’agevolazione per gli studenti. Infatti, il periodo gratuito è pari a 90 giorni.

Ecco quindi, come avere Amazon Prime gratis e quanto costa l’abbonamento.

Cosa fare

Per usufruire dei servizi Amazon Prime gratuitamente devi prima creare un account sul sito ufficiale.

Finita questa procedura, apri la pagina d’iscrizione e clicca su “iscriviti ora – 30 giorni gratis”.

Inserisci i dati della tua carta di credito. La piattaforma di dà l’opportunità di iscriverti anche senza, ma dovrai inserire i dati del tuo conto corrente.

Se al termine della prova gratuita non vuoi continuare ad usufruire dei vantaggi Amazon Prime e non vuoi sottoscrivere un abbonamento, ricordati di cancellare l’iscrizione. Questo per evitare l’addebito del costo annuale. Amazon potrebbe richiedere l’autorizzazione di 1,00 euro per convalidare la tua carta.