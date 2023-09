Quanto valgono le monete da 2 euro dedicate a Donatello: meno di quanto immaginiamo ma si può trovare l’affare

Chi è appassionato di monete sa che sono 2 i valori che i pezzi in circolazione hanno comunemente, uno è quello nominale e l’altro è la valutazione data dai collezionisti. Per esempio sono interessanti le valutazioni che hanno ricevuto le monete da 2 euro raffiguranti Donatello. Vediamo di cosa si tratta.

Sono monete commemorative che vengono coniate per ricorrenze che hanno particolare importanza. Acquisiscono valore quando ne vengono messe in circolazione poche oppure se vengono create limited edition collegate a piccoli Stati come il Vaticano o San Marino. Queste sono le caratteristiche di cui dobbiamo tenere conto se vogliamo capire quanto vale la moneta in nostro possesso.

I 2 euro dedicati a Donatello risalgono al 2016 coniati per commemorare i 550 anni dalla sua morte che corrispondono ai 2200 anni dalla morte di Plauto. In un certo modo con una moneta si è voluto ricordare 2 giganti della cultura latina. La tiratura prevista è stata di 1 milione e 500 mila copie. Queste monete sono considerate rare dai collezionisti e si trovano sui siti d’asta a diversi prezzi.

Da conservare attentamente

Come fare a sapere quanto valgono le monete da 2 euro dedicate a Donatello? È necessario studiare i siti di aste come eBay e CataWiki per capire la valutazione che i fortunati proprietari danno alle loro monete. Quindi se siamo in possesso di una di queste dobbiamo decidere cosa vogliamo ottenere. Se vogliamo venderla a tutti i costi ci allineiamo ai prezzi che abbiamo visto nei siti, se vogliamo tentare con un colpo di fortuna possiamo aumentare il prezzo e capire se c’è qualche collezionista interessato.

Normalmente una moneta commemorativa della morte di Donatello dovrebbe valere circa 4,80 euro. Niente di che.

Ne troviamo però in vendita esemplari a 100 euro, cifra scelta dal proprietario per privarsene. Una particolarità è data dal fatto che le monete potrebbero rovinarsi anche se tenute nella confezione. Il prezzo in questi casi scende perché la moneta non è perfetta. Senza vizi quindi i 2 euro di Donatello potrebbero arrivare a superare i 200 euro.

Quanto valgono le monete da 2 euro dedicate a Donatello e le altre monete simili

E infatti ne troviamo una in perfetto stato proprio su eBay al prezzo di 350 euro. Anno 2016 fa parte di una tiratura di 6.000 esemplari quindi moneta rara e tenuta alla perfezione. Sempre sui siti d’asta troviamo 2 monete da 2 euro 2016 Donatello e Plauto con le confezioni intatte al prezzo di 199 euro.

Le monete da 2 euro attirano sempre i collezionisti, sono considerate affascinanti perché oltre al bi-colore hanno anche una certa consistenza, una pesantezza. Ricordano le monete da 500 lire che ancora oggi hanno molto mercato.

Nei siti d’asta troviamo diversi esemplari da 2 euro con valutazioni stratosferiche. Un collezionista ha messo in vendita un’intera collezione di monete da 2 euro al prezzo di 10.000 euro. Altri pezzi con errori di conio sono in vendita a prezzi che partono da 18.000 euro fino ad arrivare a 70.000 euro. Difficile capire quanto le valutazioni siano appropriate e reali. Prima di pensare che questo sarebbe un buon metodo per investire e riporre al sicuro i nostri risparmi sarebbe meglio sentire il parere di un numismatico che abbia delle credenziali. Il pericolo di fare un salto nel vuoto esiste ed è reale. Quindi prendiamo sempre le dovute precauzioni.