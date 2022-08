400 euro per in più in busta paga per i lavoratori con più esperienza

La crisi economica provocata dall’emergenza epidemiologica prima e dal conflitto in Ucraina dopo hanno reso necessaria l’adozione di ulteriori misure urgenti da parte del Governo. Come ad esempio bollette di luce e gas più basse anche per chi ha un reddito ISEE fino a 12.000 euro senza fare domanda per il Bonus. Qualche giorno fa il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto-Legge che introduce misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. Ovvero, il cosiddetto “Decreto Aiuti Bis”. Con il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.92 del 4 agosto, infatti, il Governo ha illustrato le misure principali introdotte e le risorse stanziate. Tra le varie misure il Governo ha rafforzato il meccanismo di valutazione permanente dei docenti, un obiettivo fissato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A tal fine ha riconosciuto anche delle risorse da destinare alla retribuzione integrativa. Grazie a tale misura arrivano circa 400 euro in più in busta paga per una particolare categoria di docenti, i cosiddetti docenti esperti.

Chi sono i docenti esperti

I docenti esperti sono una nuova qualifica che consentirà ai docenti di ottenere uno stipendio più elevato. Tuttavia potranno ottenere tale qualifica soltanto coloro che avranno seguito percorsi di formazione triennali con valutazione positiva. I docenti che parteciperanno a questi percorsi e ottengono tre valutazioni positive dei percorsi triennali otterranno la qualifica di docenti esperti. Tale qualifica consentirà loro di ottenere un assegno annuale pari a 5.650 euro da sommarsi alla loro retribuzione.

400 euro per in più in busta paga i lavoratori con più esperienza

Tale opportunità non è per tutti gli insegnanti, ma spetterà soltanto a 8.000 docenti per gli anni 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2036/20236. I percorsi formativi che costoro potranno seguire dovranno essere consecutivi e non sovrapponibili. I docenti che otterranno la qualifica di esperti non potranno lasciare l’istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento della qualifica. Quest’ultima inoltre non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell’insegnamento. Inoltre, come si legge nella bozza, i criteri per la selezione dei docenti cui riconoscere la qualifica di docente esperto saranno rimessi alla contrattazione collettiva.

Nelle more dell’aggiornamento contrattuale i criteri da applicare sono:

media del punteggio ottenuto nei cicli formativi consecutivi per i quali si è ottenuta una valutazione positiva;

qualora vi sia parità di punteggio, prevarrà la permanenza come docente di ruolo nell’istituzione scolastica presso cui si è svolta la valutazione. In subordine, si guarderà all’esperienza professionale maturata durante l’intera carriera, i titoli di studio e, ove necessario, i voti ottenuti per detti titoli.

Pertanto i docenti qualificatisi esperti potranno ottenere circa 400 euro in più nella busta paga mensile.

