Gli accessori in pelle sono un vero e proprio must. Infatti, questi non possono assolutamente mancare nei nostri guardaroba. A differenza dei prodotti in ecopelle o similpelle questi accessori sono molto più costosi. Se vogliamo approfondire l’argomento, abbiamo spiegato in un precedente articolo il metodo infallibile per riparare capi in similpelle e riaverli subito come nuovi.

Nonostante tutto, sebbene la pelle sia di ottima qualità questi accessori possono macchiarsi. Prima di buttare via questi accessori però, possiamo cercare di pulirli. Quindi sveliamo i 4 trucchi infallibili per pulire scarpe e borse in pelle velocemente e a costo zero.

In commercio esistono molti prodotti costosi per la loro pulizia, ma questi non sempre mantengono le promesse fatte. Quindi, possiamo provare ad usare prodotti che molti di noi hanno in casa. Questa soluzione ci permetterà di risparmiare molti soldi evitando inutili sprechi.

4 trucchi infallibili per pulire scarpe e borse in pelle velocemente e a costo zero

Il primo trucco da mettere in pratica vede come protagonista la banana. Le scarpe e le borse di pelle se usate spesso hanno bisogno di essere lucidate. Forse non tutti sanno che possiamo usare la buccia di banana per questo scopo.

Tutto quello che dobbiamo fare è usare la parte interna della buccia di banana. Strofiniamola, quindi, sulla parte in pelle della scarpa oppure della borsa.

Dopodiché, dovremo soltanto rimuovere eventuali residui con un panno morbido. In questo modo, i nostri accessori in pelle torneranno lucidi e splendenti come appena acquistati.

Alcol e latte

Può sembrare un mix bizzarro, ma è straordinariamente efficace sugli oggetti in pelle. Usiamo questa miscela se le nostre borse o scarpe sono ammuffite. Se le conserviamo in luoghi umidi, purtroppo potrebbe succedere.

Non preoccupiamoci però perché possiamo rimediare. Uniamo 2 parti di acqua, una di alcol e una di latte. Il latte permetterà di mantenere morbida e lucida la pelle.

Usiamo un panno morbido imbevuto con questa soluzione per rimuovere le macchie di muffa. Ricordiamoci di usare i guanti prima di procedere in modo da evitare possibili reazioni alla pelle.

Lacca per capelli

Se le nostre borse o scarpe in pelle sono macchiate di inchiostro, possiamo usare la lacca per capelli. Spruzziamone un po’ su un panno morbido e strofiniamo delicatamente sulla macchia.

Se necessario ripetiamo la procedura finché la macchia sarà sparita. Infine, usiamo un batuffolo di cotone imbevuto con po’ di latte per ridare lucentezza alla pelle.

Amido di mais

Se dobbiamo combattere contro macchie di grasso su accessori in pelle, non dobbiamo preoccuparci. Possiamo usare l’amido di mais per rimuoverle. Lasciamolo in posa per un’ora e rimuoviamo la polvere in eccesso con un panno o una spazzola morbida. L’amido di mais assorbirà il grasso lasciando la pelle dei nostri accessori pulita e come nuova.

Un consiglio in più

Se le nostre borse o scarpe in pelle sono macchiate di rossetto, non allarmiamoci. Per questa macchia sarà sufficiente utilizzare del semplice nastro adesivo. Premiamone un pezzetto sulla macchia e tiriamolo via velocemente.