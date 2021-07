I capi di abbigliamento in pelle sono belli e non passano mai di moda. Il lato negativo è che sono molto costosi e spesso dunque ripieghiamo su capi in altri materiali.

Tra i più simili ai capi in pelle ci sono quelli realizzati in ecopelle o similpelle. Il prezzo di questi capi è decisamente inferiore a quello dei capi in pelle, ma sfortunatamente sono anche meno resistenti. Infatti, è molto probabile che inizino a consumarsi con il tempo.

Proprio per questo motivo oggi vogliamo consigliare ai nostri lettori un modo per riparare questo genere di capi ed allungare la loro vita risparmiando. Vediamo insieme come procedere.

Il metodo infallibile per riparare capi in similpelle e riaverli subito come nuovi

Tutto ciò che ci serve sono tre oggetti: vernice per tessuti, 2 pennelli e della colla bianca. Consigliamo di trovare dei pennelli dalla punta sottile per poter lavorare nel modo più preciso possibile.

Per prima cosa dobbiamo analizzare attentamente il colore del capo che andremo a riparare. Il colore della vernice dovrà essere quanto più simile al colore del nostro capo. Quindi, dopo averla trovata, procediamo e mettiamoci al lavoro.

Troviamo una superficie comoda sulla quale lavorare e preleviamo della colla bianca con uno dei due pennelli. Cerchiamo di stenderla in modo preciso ed uniforme sul capo da aggiustare. Una volta terminata la stesura, lasciamo che la colla asciughi per bene per qualche ora. Dopodiché, procediamo con una seconda passata di colla e quindi applichiamola nuovamente con il pennello.

Non appena anche il secondo strato di colla sarà asciutto, possiamo procedere con la vernice. Dunque, cambiamo il pennello ed applichiamo la vernice per tessuti da noi scelta. Facciamone diverse passate finché non avremo ottenuto un colore uniforme.

Consigli

Questo è il metodo infallibile per riparare capi in similpelle e riaverli subito come nuovi. Attendiamo con pazienza che la vernice asciughi avendo cura di non toccarla. In caso contrario avremo rovinato il lavoro e dovremo sistemarlo stendendo nuovamente la vernice.

Possiamo usare questo metodo molto semplice per riparare borse in finta pelle, giacche in ecopelle e anche le scarpe.

