Siamo giunti a un turning point rilevante per questo mese. Le scadenze sono il 7 e il 9 febbraio. Quando le date calcolate dai nostri algoritmi sono ravvicinate si assiste all’inizio di una fase direzionale di breve termine. Sembra che si prepari un nuovo rialzo dopo il ritracciamento dei giorni scorsi. Sarà così? Come al solito si andranno a monitorare i livelli di supporto e resistenza dei prezzi. Wall Street è pronta al decollo? Sembra ancora di sì e vediamo il perchè.

Il mese di gennaio è stato positivo, ma febbraio per i mercati americani potrebbe fare ancora meglio. Le probabilità sono per un rendimento positivo, ma anche per un’accelerazione dei prezzi. Sarà probabilmente il mese di marzo di ritracciamento. Infatti, dopo il 6 marzo attendiamo una fase di assestamento che potrebbe durare anche un mese.

Il contesto economico continua a evidenziare l’elevata probabilità che indichiamo da mesi: nel 2023 ci sarà un atterraggio morbido dell’economia. L’inflazione continuerà a rientrare, e tassi di interesse e crescita economica saranno bilanciati. Questi fattori butteranno benzina sul fuoco del rialzo. Il 2023 potrebbe riportare i mercati americani sui messimi del gennaio del 2022, se non oltre.

Wall Street è pronta al decollo?

La seduta di contrattazione del 6 febbraio si è chiusa in ribasso a Wall Street e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.891,02

Nasdaq C.

11.887,45

S&P 500

4.111,08.

Ogni previsione deve essere poi validata dai prezzi. Fra oggi e domani attendiamo l’inizio di una fase direzionale. Ieri gli indici azionari americani hanno chiuso a ridosso di supporti importanti. Se oggi si continuerà a scendere la giornata di domani, ulteriore setup, sarà decisiva per il breve termine

Ecco i livelli che fra oggi e domani manterranno il trend al rialzo:

chiusure giornaliere superiori a

Dow Jones

33.580

Nasdaq C.

11.500

S&P 500

4.037.

Cosa attendiamo per la seduta odierna?

Un inizio in rosso per poi lasciare spazio a una fase rialzista. Entro domani riteniamo comunque che si dovrebbe ripartire al rialzo.

