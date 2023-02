Quanto costa il riscaldamento a battiscopa e quali sono i vantaggi e gli svantaggi

Un ottimo sistema per rifare l’impianto di riscaldamento senza rompere il pavimento è quello di sfruttare i battiscopa. Massima attenzione però nel caso si tratti di un impianto a gas, vediamo perché.

Non rivolgerti ad installatori dell’ultim’ora per risparmiare. Meglio spendere qualche euro in più e valutare la possibilità di usufruire dei Bonus statali, piuttosto che rischiare di avere un impianto non sicuro e non efficiente.

Quanto costa il riscaldamento a battiscopa e perché dovremmo sceglierlo

Il detto popolare “come spendi mangi” vale anche per i lavori da fare in casa. I prezzi per installare il riscaldamento a battiscopa variano a seconda dei materiali scelti ed alla professionalità dei tecnici a cui ci affidiamo. Occorre comprare il battiscopa radiante che può essere in PVC o in legno. La differenza di prezzo non è eccessiva. Il battiscopa in legno costa circa 20 euro in più a metro e può arrivare intorno ai 150 euro.

Per quanto riguarda la manodopera ed i materiali necessari per l’installazione, possiamo avere prezzi diversi a seconda della zona. Tuttavia, dovrebbero aggirarsi attorno ai 1.500 euro per un appartamento di media dimensione. Si può scegliere tra due tipologie di impianto.

Battiscopa elettrico o ad acqua

Grazie al battiscopa radiante le stanze si riscaldano per irraggiamento. Ma la fonte di calore può provenire da resistenze elettriche o dall’acqua. Il più diffuso utilizza l’acqua. Si posizionano delle tubature a livello del battiscopa e all’interno scorre acqua calda.

Nel caso si scelga un impianto elettrico, dietro al battiscopa verranno posizionate delle resistenze che forniscono calore e lo spandono in tutto l’ambiente. Non servono opere di muratura importanti ed i tempi di installazione sono brevi.

È possibile, rivolgendosi a professionisti del settore, installare questo tipo di riscaldamento anche in stanze molto ampie o che abbiano pareti curve. Si può scegliere anche per ambienti con vetrate ampie o con murature particolari. Se lo stile dell’immobile da riscaldare lo consente, è possibile anche installare un impianto a vista, scegliendo i giusti materiali e dietro consiglio degli esperti.

Come funziona il riscaldamento a zoccoletto e quali sono vantaggi e svantaggi

Il calore si propaga nelle pareti e viene irraggiato nell’intero ambiente. Ma non basta sapere quanto costa il riscaldamento a battiscopa. Occorre capire perché conviene sceglierlo. Negli ambienti stretti si ha l’enorme vantaggio di eliminare gli ingombranti radiatori. Inoltre questo tipo di riscaldamento, riscaldando le pareti, elimina il problema derivante da muffa e condensa. Può essere installato anche dove non esiste una caldaia, basta infatti scegliere il sistema elettrico.

Il riscaldamento a battiscopa consuma molta meno acqua e arriva a piena efficienza in minor tempo. L’unico svantaggio si incontra nella muratura. Se l’immobile da riscaldare non ha pareti perimetrali adeguatamente spesse, non si potranno inserire i tubi di rame dell’impianto. Il costo elevato per l’installazione verrà ampiamente ripagato con l’efficienza e con il risparmio che ne deriverà.